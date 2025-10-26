El Govern continúa con el mantenimiento periódico de los torrentes de las Baleares

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha continuado en septiembre con el mantenimiento periódico de los torrentes de las Baleares, garantizando un seguimiento continuado de los cauces y previniendo posibles taponamientos.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que el Govern, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Conselleria, ha continuado realizando de manera programada actuaciones de conservación y mantenimiento de los cauces de los torrentes de las Baleares durante el mes de septiembre.

Este seguimiento constante permite preservar el buen estado de los cauces, evitar taponamientos y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas. Estas actuaciones forman parte del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico, que permite actuar de manera preventiva, reforzando la seguridad de la ciudadanía y la protección del territorio.

Las actuaciones incluyen trabajos de desbroce de vegetación, poda y tala de árboles en riesgo, retirada de sedimentos y arrastres, así como la eliminación de especies invasoras y la reparación de márgenes y taludes.

MALLORCA

En Mallorca, las actuaciones del mes de septiembre han incluido trabajos de desbroce, eliminación de vegetación, extracción de rizomas y limpieza manual y mecánica de los cauces de diez torrentes.

En concreto, en el Torrent de Sant Jordi (Pollença) se han hecho trabajos de desbroce y limpieza del lecho con alta densidad de cañas y presencia de agua, actuando sobre 1.380 metros lineales; en el Torrent de Son Vent (Sant Joan) se ha efectuado la eliminación manual de malas hierbas y vegetación del lecho y márgenes, a lo largo de 770 metros lineales; en el Torrent d'Hortella (Sant Joan) se ha realizado la extracción de malas hierbas y corte de cañas en varios tramos, a lo largo de 900 metros lineales; en el Torrent de Galatzó (Calvià) se ha realizado desbroce de cañas y eliminación de vegetación con maquinaria especializada, actuando sobre 970 metros lineales; y en el Torrent de Bunyola (Bunyola) se ha procedido a la limpieza manual y retirada de restos vegetales, a lo largo de 550 metros lineales.

Además, en el Torrent d'Orient (Bunyola) se han finalizado los trabajos de desbroce y adecuación manual del lecho, actuando sobre 1.800 metros lineales; en el Torrent de s'Avall (Valldemossa) se ha llevado a cabo el desbroce manual de vegetación y arbustos, a lo largo de 660 metros lineales; en el Torrent de Lluc (Escorca) se ha realizado la limpieza manual del lecho y podas selectivas de árboles, a lo largo de 270 metros lineales; en el Torrent de Millac (Artà) ha habido actuaciones de acondicionamiento y eliminación de cañas, zarzas y arbustos, a lo largo de 2.200 metros lineales; y en el Torrent des Revolts (Artà) se ha llevado a cabo el desbroce mecánico del lecho del torrente, actuando sobre 830 metros lineales.

MENORCA

En Menorca, los trabajos se han concentrado en el Torrent de Son Gras, en el término municipal de Ferreries, en el límite con Es Migjorn Gran. A lo largo de 800 metros lineales se ha llevado a cabo una actuación integral que ha incluido el desbroce manual y mecánico del lecho y los márgenes, la retirada de sedimentos acumulados, la reconstrucción de paredes secas de mampostería tradicional y la construcción de un muro de escollera de 121 metros de longitud y dos metros de altura para reforzar los márgenes y evitar desbordamientos

También se han reparado fincas afectadas por episodios de lluvias torrenciales y se han acondicionado pasos hidráulicos para mejorar la conexión agrícola. Esta actuación ha permitido recuperar la capacidad hidráulica del torrente y mejorar la resiliencia del territorio ante futuros episodios de lluvia intensa.

IBIZA

En Ibiza, se han hecho trabajos de mantenimiento en los torrentes de Sa Llavanera, d'en Planes y de ses Vinyes, con actuaciones manuales y mecánicas combinadas según la accesibilidad de cada tramo.

Las longitudes de los trabajos han sido las siguientes: en el Torrent de Sa Llavanera, 892,2 metros lineales --845,2 metros con medios mixtos y 47 metros manuales--, en el Torrent d'en Planes, 749,6 metros lineales --599,6 metros mixtos y 150 metros con predominio de trabajos manuales-- y en el Torrent de ses Vinyes, 297,6 metros lineales --75,6 metros manuales y 222 metros mixtos--.

Este conjunto de actuaciones demuestra el compromiso del Govern con la gestión sostenible del dominio público hidráulico, la protección de la ciudadanía y la conservación del paisaje.

Durante 2025, el Govern ha triplicado la partida destinada al mantenimiento y conservación de los torrentes, que alcanza los 17,1 millones de euros, de los cuales 1,5 millones provienen del ITS, cinco millones del factor de insularidad y 10,6 millones del subprograma de infraestructura hidráulica.