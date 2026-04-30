El Govern contrata la compra dos medicamentos de terapia CAR-T por 18,4 millones de euros

Archivo - Andalucía impulsa la innovación contra el cáncer con 4,2 millones para desarrollar terapias CAR-T "más eficaces". - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la contratación de dos medicamentos de terapia avanzada (CAR-T) para los centros hospitalarios del IbSalut por 18,4 millones de euros.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

Son el principio activo idecabtagén vicleucel (Abecma*) y el principio ciltacabtagén autoleucel (Carvykti*). Ambas son terapias están indicadas en el tratamiento de mieloma múltiple.

Los dos contratos derivan de un acuerdo marco y tienen un importe estimado conjunto de 18,4 millones, ha detallado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

La terapia CAR-T utiliza el sistema inmunitario del paciente y consiste en extraer células inmunitarias del paciente, los linfocitos, que se modifican genéticamente en el laboratorio y luego se le infunden para que ataquen las células cancerosas.

Además, permite tratar específicamente el tumor dirigiendo el sistema inmunitario del propio paciente para erradicarlo, sin los efectos secundarios que la quimioterapia tiene sobre los otros órganos y tejidos. Es decir, con menos efectos secundarios para el paciente.

En 2022 el Ministerio de Sanidad incorporó el Hospital Universitario Son Espases a la red de centros acreditados para ofrecer terapias avanzadas CAR-T, de la que forman parte unos veinte centros de todo España.

SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS DE INFORMACIÓN

El Consell de Govern, por otro lado, ha autorizado la firma del convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Servicio IbSalut para sentar las bases de la provisión de los servicios transfronterizos de información de sanidad electrónica (CBeHIS) dentro del eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI).

Así lo marca marca la Directiva 2011/24/UE, de asistencia sanitaria transfronteriza, con el fin de garantizar la continuidad asistencial de los ciudadanos dentro de la UE.

El objeto es desarrollar un marco europeo de interoperabilidad para los servicios transfronterizos de información de sanidad electrónica (Cross-Border eHealth Information Services -CBeHIS-) con el fin de conseguir un alto nivel de confianza y seguridad, para mejorar la continuidad asistencial y garantizar el acceso a una atención sanitaria segura y de alta calidad.

El acuerdo europeo se sustenta sobre el principio de no interferencia en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros y de la voluntariedad de su firma para la participación en estos servicios, y dispone que, con independencia de la organización interna de cada estado miembro, haya un solo punto de comunicación organizativo y técnico que actúe como responsable en la intermediación de estos datos con otros estados miembros por medio de la infraestructura europea.

El objetivo de estos sistemas de información es garantizar la interoperabilidad y circulación de los datos de salud para facilitar la información necesaria a cada colectivo de la sociedad: autoridades sanitarias, profesionales, ciudadanos y organizaciones y asociaciones.

Los sistemas de información que posibilitan la comunicación de datos de salud dentro del Sistema Nacional de Salud y, por consiguiente, dentro del CBeHIS son, entre otros, la Base de datos de tarjeta sanitaria individual, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud y la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud.

SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS

Por último, el Consell de Govern ha autorizado al IbSalut a contratar el suministro de jeringas precargadas de efedrina, fenilefrina, adrenalina, atropina y rocuronio, destinadas a los centros hospitalarios.

El importe estimado de este contrato es de 2,38 millones de euros y tendrá una vigencia de un año, con la posibilidad de prorrogarlo hasta tres años adicionales.

Los medicamentos objeto de este contrato forman parte de los fármacos esenciales de uso hospitalario utilizados habitualmente en procedimientos anestésicos, quirúrgicos, de emergencia y de cuidados intensivos.

Es necesaria su adquisición para garantizar la continuidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la respuesta óptima de los profesionales sanitarios a las situaciones clínicas de riesgo, tanto en las intervenciones programadas como en las actuaciones urgentes o emergentes.