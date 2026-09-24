El Govern convoca 370.000 euros en ayudas para gastos de inscripción de clubes en competiciones nacionales. - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha convocado una línea de ayudas dirigida a los clubes deportivos de Baleares para cubrir los gastos de inscripción en competiciones de categoría nacional para la temporada 2026-2027.

La convocatoria, aprobada mediante una resolución del conseller Jaume Bauzá y gestionada por la Dirección General de Deportes, cuenta con un presupuesto máximo de 370.000 euros, según han indicado en un comunicado.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo apoyar a los clubes del archipiélago que compiten en modalidades individuales y colectivas de categoría nacional absoluta, así como a las máximas categorías nacionales juveniles de fútbol y fútbol sala.

Los fondos se financiarán con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, distribuidos en dos ejercicios entre 320.000 euros para el año 2026 y 50.000 euros para el 2027.

El conseller Jaume Bauzá ha subrayado que el apoyo a los clubes es una prioridad absoluta para el Govern. "Competir en el ámbito estatal supone un esfuerzo económico añadido para las entidades de nuestras islas, y con estas ayudas queremos aliviar la carga de los gastos de inscripción y de oficialización de su presencia en las ligas estatales, garantizando que el talento balear pueda competir en igualdad de condiciones", ha indicado.

DOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para facilitar la gestión administrativa de los clubes, la convocatoria establece dos plazos diferentes para la presentación de solicitudes y justificaciones, según la fecha de pago de las tasas de inscripción.

El primer plazo es para los gastos pagados entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026 y el último día para presentar las solicitudes será el 13 de octubre de 2026.

El segundo plazo es para los gastos pagados entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de mayo de 2027 y la fecha límite será el 11 de junio de 2027. Las solicitudes se deben presentar de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma.

PRÓXIMAS LÍNEAS DE AYUDAS PARA COMPLETAR EL APOYO A LOS CLUBES

Para completar el apoyo a los clubes deportivos de Baleares que participan en competiciones de ámbito nacional, la Dirección General de Deportes publicará próximamente una nueva convocatoria de ayudas destinada a cubrir los gastos de competición de la temporada 2025-2026.

En concreto, esta línea permitirá subvencionar los gastos correspondientes a retribuciones de los deportistas con contrato obligatorio, licencias deportivas, mutualidades y arbitrajes de los equipos que participen en competiciones de categoría nacional.

Además, antes de finalizar el año, se prevé publicar una nueva convocatoria destinada a apoyar los gastos de desplazamiento de los clubes deportivos de las Islas. Esta línea incluirá los traslados a la península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, así como los desplazamientos por tierra fuera del territorio de Baleares.