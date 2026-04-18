El Govern convoca a 840 aspirantes para 71 plazas de los cuerpos facultativos técnicos

Examen de oposiciones - GOBIERNO DE ASTURIAS

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder a los cuerpos facultativos técnicos de la Administración especial de la Comunidad Autónoma (CAIB).

En total, se han convocado 71 plazas, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, dentro de la convocatoria de 2025, con la participación de 840 aspirantes, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se han desarrollado simultáneamente en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Los exámenes se han realizado en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Mallorca, en el IES Joan Ramis i Ramis en Menorca y en el IES Sa Blanca Dona en Eivissa. Se han presentado un 60 por ciento de los convocados.

CAMBIOS EN LAS OPOSICIONES DE ARQUITECTURA TÉCNICA E INFORMÁTICA

Las pruebas de las especialidades de arquitectura técnica e informática incorporan novedades destacadas respecto a convocatorias anteriores.

El nuevo formato consta de dos partes con un cuestionario tipo test y un caso práctico también con respuestas alternativas tipo test.

Además, se han suprimido del programa los temas comunes de carácter jurídico y administrativo, que se trasladan a un curso selectivo posterior.

El segundo ejercicio, que se realizará en los próximos meses, evaluará competencias profesionales como la capacidad analítica, la resolución de problemas, la organización del trabajo y las habilidades ofimáticas. Estas pruebas tendrán un carácter decisivo pero no eliminatorio, de acuerdo con el modelo negociado con las organizaciones sindicales.

La reforma de los procesos se implantará de manera progresiva, iniciándose con el cuerpo superior (A1) y en algunos cuerpos facultativos de los subgrupos A1 y A2, como informática, telecomunicaciones y arquitectura.

Según han recordado, el Govern pretende adaptar los procesos selectivos al nuevo modelo educativo, más orientado a la evaluación de competencias, destacando especialmente la incorporación del curso de capacitación como elemento clave del nuevo modelo.

Este curso permite completar la formación de las personas aspirantes en contenidos esenciales, especialmente de carácter jurídico y administrativo, y facilita una evaluación más práctica y ajustada a las funciones del puesto de trabajo.

Además, contribuye a mejorar la preparación profesional, reducir el peso memorístico de las pruebas y garantizar una mejor adecuación de los perfiles seleccionados a las necesidades de la Administración.