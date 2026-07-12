El Govern convoca los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior del curso 2025-2026

Un alumno de Formación Profesional (FP) - CAIB

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2025-2026.

Estos galardones reconocen el esfuerzo, el rendimiento y la excelencia académica del alumnado que haya finalizado un ciclo formativo de grado superior, tanto en modalidad presencial como virtual, en centros públicos, concertados o privados de las Islas.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, podrán optar a los premios los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre los que destaca haber obtenido una nota media igual o superior a 8,5 en los estudios cursados.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 22 de julio y la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB).

Se concederá un premio extraordinario para cada una de las familias profesionales de FP, con una dotación económica de hasta 1.000 euros.

Además, los galardonados recibirán un diploma acreditativo y podrán optar a los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior que convoca el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Igualmente, disfrutarán de la exención total de los precios públicos de matrícula de los créditos del primer curso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las que se matriculen por primera vez en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Las bases de la convocatoria, los requisitos de participación, la documentación necesaria y el acceso al trámite telemático pueden consultarse en la página web de Formación Profesional del Govern.