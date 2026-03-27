El Govern y Cort emiten 118.000 Tarjetas Únicas de transporte y la Tarjeta Ciudadana funcionará hasta el 31 de mayo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han tramitado ya alrededor de 118.000 Tarjetas Únicas de transporte y han decidido posponer el plazo en el que la Tarjeta Ciudadana estará operativa hasta el 31 de mayo.

El conseller de Vivienda, Territorrio y Movilidad, José Luis Mateo, y el teniente alcalde y regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, ha informado este viernes de esta medida, debido a que en las últimas semanas se ha incrementado el ritmo de emisión de tarjetas, desde unas 4.000 semanales hasta superar la barrera de las 7.000.

De este modo, las personas que tengan la Tarjeta Ciudadana de Palma podrán seguir empleándola en los autobuses de la EMT durante este tiempo, ya que estaba previsto que este 1 de abril dejara de funcionar para acceder a los autobuses públicos.

Deudero ha señalado que se ha optado por esta prórroga por "prudencia" y la migración del dinero cargado en la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única también se aplazará estos dos meses.

Mateo ha incidido en que este trámite forma parte del proceso de integración tarifaria y tecnológica en la isla de Mallorca, por lo que el Govern trata de "facilitar la vida a los ciudadanos" al implantar esta única tarjeta de transporte.