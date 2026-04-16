Govern y Cort impulsan la declaración única de transmisiones de inmuebles para reducir burocracia y facilitar trámites

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la firma de un tratado en Conrt. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han firmado este jueves un convenio para impulsar la Declaración Única de Transmisión de Inmuebles (DUTI) con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar los trámites administrativos vinculados a la transmisión de inmuebles.

Según ha asegurado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en declaraciones a los medios, este acuerdo unificará en una sola plataforma procedimientos como la previsión municipal, los impuestos de transmisiones patrimoniales, la actualización de titularidades en los padrones municipales y la modificación de datos fiscales, permitiendo avanzar hacia una administración "más ágil y eficiente".

El sistema concentrará en un único trámite gestiones que hasta ahora se realizaban de forma separada, lo que también contribuirá, según el alcalde, a reducir tiempos y cargas de trabajo.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que el acuerdo refuerza la modernización de la administración y la coordinación entre instituciones, además de mejorar el intercambio de información catastral y la determinación de tributos.

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