El Govern crea 50 nuevas plazas de educadores infantiles de cara a este próximo curso

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado hoy la dotación de 50 puestos de trabajo de educador infantil (TEI) para centros públicos de educación infantil de Baleares de cara al curso 2025-2026.

Esta dotación se ha aprobado a instancias de la Conselleria de Educación y Universidades en el marco de su compromiso con la universalización y gratuidad progresiva del primer ciclo de educación infantil, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

El aumento de la demanda provocado por la ampliación de la gratuidad en toda la etapa educativa, ha señalado, ha hecho necesario reforzar los equipos profesionales para garantizar una escolarización de calidad.

De las 50 nuevas plazas, 29 serán en Mallorca, 20 en Ibiza y una en Menorca, concretamente en el CEIP Fornells. El coste total de la dotación es de 1,4 millones de euros, que se financiarán con cargo a los presupuestos autonómicos de este año.

Con esta medida, ha reivindicado Costa, el Govern "responde a las necesidades educativas de las familias y refuerza la red pública de escuelas infantiles, contribuyendo a la inclusión, la detección precoz y el desarrollo integral de los niños y niñas".

Además, ha asegurado, estas nuevas plazas de educador infantil servirán para dotar todas las 'escoletes' que pasarán a ser gestionadas por el Govern a partir de este próximo curso.

También se dotarán a los centros de educación infantil y primaria (CEIP) que incorporarán el primer ciclo de educación infantil, como son Na Penyal, Guillem Ballester i Cerdó, Miquel Porcel, Sant Carles, Gabriel Palmer y Fornells.

La Conselleria de Educación y Universidades, ha recordado el portavoz, ha asumido la gestión directa de los auxiliares técnicos educativos (ATE) y de los técnicos en educación infantil (TEI) a partir del curso 2025-2026, una función que hasta ahora realizaba la el departamento competente en materia de función pública.

El objetivo, ha subrayado, es "agilizar los procesos de adjudicación y dar una respuesta más rápida a las necesidades de los centros".