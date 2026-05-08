El Govern crea dos puestos de trabajo para mejorar la gestión de prestaciones sociales

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la dotación extraordinaria de dos puestos de trabajo de personal funcionario de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Se trata del jefe del Departamento de Prestaciones Sociales y del jefe del Servicio de Coordinación Jurídica Administrativa, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la habitual rueda de prensa después del Consell de Govern.

La creación del puesto de jefe del Departamento de Prestaciones Sociales responde a la necesidad de centralizar la gestión de las prestaciones en un único departamento. Según la Conselleria, este cambio mejorará la coordinación con el objetivo de ser más ágiles y que dichas prestaciones lleguen en el menor tiempo posible a las personas que más lo necesitan.

Por otro lado, la creación del puesto de jefe del Servicio de Coordinación Jurídica Administrativa se debe al alto volumen de tareas en la Dirección General de Bienestar Social que tienen una repercusión en la ciudadanía y que, como consecuencia de sus características, requieren de una gran garantía y seguridad jurídicas.