El Govern creará en Menorca 60 plazas para personas mayores y con discapacidad

La consellera de Familias, Sandra Fernández, en Menorca - CAIB

MENORCA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este jueves en Menorca el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, una planificación que prevé en la isla dos nuevas infraestructuras con una inversión global de 9,62 millones de euros y 60 plazas para personas mayores, dependientes y con discapacidad.

En concreto, en Ciutadella se construirá un centro integral para personas con discapacidad física con 50 plazas que agrupará centro de día, centro ocupacional y residencia en un mismo espacio, con el objetivo de concentrar servicios especializados y garantizar una atención continuada.

Por otro lado, en Alaior se creará una vivienda supervisada con capacidad para diez personas, concebida como un entorno de convivencia reducido que se convertirá en el domicilio habitual de las personas usuarias y que contará con apoyo profesional adaptado a personas con dependencia moderada.

"Con este plan adaptamos la red pública a la realidad de Menorca e incorporamos recursos que permiten atender a cada persona según sus necesidades", ha destacado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su visita a Menorca para presentar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

"El objetivo es ofrecer continuidad asistencial y dar seguridad tanto a las personas usuarias como a sus familias", ha dicho.

Fernández ha destacado que "la incorporación de este recurso introduce un modelo de atención intermedia dentro de la red pública, pensado para personas que necesitan apoyo cotidiano pero mantienen autonomía, ampliando así las opciones asistenciales disponibles en la isla".

En esta línea, ha manifestado que la planificación se ha elaborado a partir de un análisis de la cobertura existente y de la evolución demográfica con el objetivo de ordenar el crecimiento del sistema y garantizar una respuesta equilibrada en el territorio. Entre sus prioridades se encuentran reforzar la red pública, acercar los servicios a la ciudadanía y adaptar los recursos a las necesidades futuras.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias se enmarca en el programa estratégico prevé en el conjunto de Baleares 18 actuaciones, 693 plazas y una inversión total de 82,4 millones de euros.