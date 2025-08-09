El Govern critica la "contradicción" e "incoherencia" del Gobierno respecto a la situación migratoria de Baleares

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha criticado la "contradicción" e "incoherencia" del Gobierno central y del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, respecto a la situación migratoria en el archipiélago.

El director general de Innmigación y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón, ha respondido de este modo a las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno en Baleares en una entrevista concedida a Europa Press.

Pavón se ha quejado de que "mientras insisten en que Baleares acoja a 49 migrantes menores de edad, procedentes de otras comunidades autónomas, alertan que en unos meses podríamos estar en situación de tener que repartir a estos mismos menores en otras comunidades". "¿A ver en qué quedamos? ¿Tenemos capacidad para acoger o estamos al borde de tener que repartir?", se ha preguntado.

El Govern tiene clara la respuesta. Baleares se encuentra "al límite" y "no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes de otras comunidades autónomas".

INSISTE EN QUE BALEARES "SE HA CONSOLIDADO COMO RUTA MIGRATORIA"

Por otro lado, el director general de Innmigación y Cooperación al Desarrollo, ha acusado al Gobierno central de "seguir sin tener intención alguna de abordar el problema clave que lleva a Baleares a esta situación de insostenibilidad".

Según el Ejecutivo autonómico, esta problemática es que "Baleares se ha consolidado como una ruta migratoria desde Argelia", lo cual es además, ha recordado, fácilmente comprobable con datos. "Datos que", ha pedido no olvidar, "emite el propio Ministerio del Interior".

Y, pese a esto, ha reprochado Pavón, "la única estrategia propuesta por el delegado de gobierno ha sido que se debe gestionar la llegada masiva de los inmigrantes que llegan a Baleares en pateras y se debe de repartir a estos menores, como si se tratara de paquetes y no de personas".

Una respuesta que desde el Govern entienden que es "cortoplacista". "Un parche y un patadón al frente, que no resuelve el problema de fondo, que es la consolidación y crecimiento de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares", ha incidido.

Frente a ello, el director general de Innmigación y Cooperación al Desarrollo ha exigido al Gobierno que, "si de verdad está preocupado por la situación de las Baleares y quiere evitar que éstas se conviertan en Canarias, que no hay que olvidarse que en los últimos meses se están recibiendo más pateras en Baleares que en Canarias", ataje "de raíz" esta problemática, "retomando la diplomacia con Argelia, como ha hecho con otros países como Mauritania".

Pues, tal y como ha recordado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se comprometió a ello", y "a reforzar el control de las fronteras de Baleares", con la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su encuentro en el Consolat de Mar el pasado julio.

"Se comprometió a ello y no lo ha hecho", ha denunciado Pavón, recordándole al presidente del Gobierno que "es su responsabilidad, aunque ahora quiera poner el foco en las comunidades autónomas para tapar su pésima o nula gestión migratoria".

"Esta es la única manera de impedir que las mafias se sigan lucrando con la desesperación de las personas, de impedir que sigan llegando cadáveres a nuestras costas, que no nos olvidemos ya son cerca de 40, y de garantizar que cualquier persona que llegue a las islas pueda ser atendida con dignidad", ha incidido el director general de Innmigación y Cooperación al Desarrollo del Govern.

"Este", ha finalizado sus palabras, "es el compromiso del Govern balear", confiando en que el Gobierno central "tome nota".