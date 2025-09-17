El Govern y el Cuerpo Consular en Baleares constituyen la Mesa de Diálogo Permanente

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de constitución de la Mesa de Diálogo Permanente. - CAIB

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido el acto de constitución de la Mesa de Diálogo Permanente entre el Govern y el Cuerpo Consular destinado a Baleares.

Se trata de una iniciativa que supone la creación de un espacio estable de colaboración y diálogo para impulsar proyectos de interés común y abordar cuestiones relevantes para la comunidad internacional residente en Baleares.

En un comunicado, el Govern ha indicado que en el acto también han participado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, y el decano del Cuerpo Consular y cónsul de Francia, Michel Magnier.

La Mesa de Diálogo se ha creado con el objetivo de impulsar proyectos de interés común y tratar temáticas relevantes para Baleares, entre las que destacan el turismo, la cultura, la seguridad y defensa, la diplomacia económica, la educación y la formación profesional, así como la protección consular.

Para facilitar el funcionamiento de este espacio de colaboración, los cónsules se han organizado en siete comisiones temáticas, cada una presidida por un representante consular: turismo (República Checa), cultura (Rumanía y Estonia), seguridad y defensa (Estados Unidos), diplomacia económica (Malta), educación y formación profesional (Suiza), protección consular (Argentina) y comunicación (Francia).

Las reuniones de la Mesa se celebrarán cada dos meses, con la participación de todos los cónsules y, según los temas a tratar, también de los correspondientes consejeros o directores generales. La coordinación entre las comisiones y las direcciones generales del Govern garantizará un seguimiento y avance en los proyectos, permitiendo también que se desarrollen iniciativas bilaterales entre cónsules y el ejecutivo autonómico.

El Govern refuerza así su compromiso con el diálogo y la colaboración institucional, con la voluntad de potenciar la integración y el desarrollo conjunto de las políticas que afectan a la comunidad internacional residente y a las relaciones económicas y culturales que enriquecen nuestra sociedad.

"La nueva Mesa de Diálogo representa un paso más hacia una gobernanza participativa y transversal que favorece la cohesión social y el crecimiento sostenible de Baleares", han destacado.