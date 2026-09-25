El Govern da cuenta de la reparación urgente que garantizó el abastecimiento de agua en Pollença

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha sido informado de las actuaciones de emergencia ejecutadas por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) para reparar la rotura de la conducción de abastecimiento de agua potable a Pollença, registrada el 11 de julio en un tramo situado en el término municipal de Alcúdia.

Ante la necesidad de garantizar la continuidad del suministro, Abaqua ordenó la ejecución inmediata de los trabajos imprescindibles para reparar la rotura y evitar posibles afecciones a la población.

La actuación fue contratada inicialmente de forma verbal con el fin de iniciar de inmediato la reparación, según ha recordado en rueda de prensa la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La intervención se tramitó por la vía de emergencia, dada la situación y el riesgo para el abastecimiento de Pollença, cuyo consumo se sitúa actualmente en torno a los 5.100 metros cúbicos diarios y procede mayoritariamente del volumen suministrado a través de esta tubería.

Pese a que la capacidad de regulación del depósito municipal quedó muy comprometida, esta actuación de emergencia permitió reiniciar el abastecimiento durante la madrugada del domingo y recuperar la capacidad de almacenamiento durante la jornada del lunes.

La rápida intervención permitió reparar la conducción, una tubería de casi medio metro de diámetro situada en una zona de difícil acceso. Los trabajos finalizaron sin que fuera necesario aplicar restricciones en el abastecimiento a la población.

Abaqua tiene planificadas y en marcha cuatro actuaciones relacionadas con esta conducción a corto, medio y largo plazo, destinadas a garantizar la disponibilidad inmediata de repuestos y recambios ante posibles incidencias de este tipo; conectar este colector a otro posible suministro de la red de alta; ejecutar un rebombeo que permita reducir la presión de trabajo de esta tubería; rehabilitar un tramo de un kilómetro en el que se producen estas roturas de manera recurrente, y abordar la futura renovación completa del colector que conecta la IDAM de Alcúdia con el depósito de Pollença.