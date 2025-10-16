El Govern da luz verde a los planes de emergencia de Ibiza, Sant Antoni y Maó

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la evaluación de los PEMU. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la homologación de tres nuevos planes de emergencia municipal (PEMU) de los municipios de Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Maó.

Además, ha validado tres planes de actuación local (PAL) ante el riesgo de incendios forestales correspondientes a los municipios de Andratx, Deià y Maó, y un PAL ante el riesgo de inundaciones del municipio de Sant Antoni de Portmany, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

En total, el conjunto del sistema de planificación de emergencias municipales en Baleares suma 22 documentos --12 PEMU, siete PAL de incendios forestales y tres PAL de inundaciones--, una cifra "sin precedentes" que consolida la apuesta del Govern por "reforzar la capacidad de prevención y respuesta de los municipios ante situaciones de riesgo".

Además, Ibiza se ha convertido este año en la primera isla del archipiélago que dispone de planes de actuación local ante el riesgo de incendios forestales en todos los municipios donde es obligatorio, lo que representa "un avance significativo en materia de planificación y seguridad pública".

Con estas nuevas homologaciones, el Govern avanza en la planificación y coordinación de las emergencias a nivel municipal. Hasta el inicio de la actual legislatura solo existían cinco PEMU aprobados, de los que el último databa de 2014. Desde entonces se ha acelerado la tramitación de nuevos PEMU y se han impulsado todos los planes de actuación local (PAL) hasta alcanzar una cifra récord de 22 planes aprobados.

De este modo, 17 de estos 22 planes se han tramitado en esta legislatura y se han aprobado en poco más de un año --agosto de 2024-octubre de 2025--. A todo ello, cabe añadir otros 15 planes que están en proceso de tramitación. En total, se trata de 32 planes aprobados o en trámite por el actual Govern.

En el caso de los municipios de Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Maó, sus planes de emergencia municipal (PEMU) aprobados este jueves incluyen un análisis detallado de los potenciales riesgos, la descripción territorial, la cartografía, el catálogo de medios y recursos disponibles, así como su integración en el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal).

"La revisión técnica ha confirmado que los documentos cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa estatal y autonómica, y que podrán operar plenamente dentro de la plataforma del 112. Así, estos tres municipios disponen de instrumentos fundamentales para mejorar la coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia, al reforzar su capacidad de prevención y protección ciudadana", han destacado.

En cuanto a los planes de actuación local (PAL) ante incendios forestales, tres nuevos municipios incorporan esta herramienta clave para reforzar la prevención y respuesta local.

En Maó, el PAL establece un período de vigencia de diez años y prevé actuaciones de prevención y respuesta ante posibles incendios. Incluye la caracterización territorial del municipio, la identificación de 165 hectáreas de interfaz urbana-forestal y un catálogo de recursos locales para la extinción. Pese a que no está obligado por normativa a disponer de un PAL según el Infobal, el Ayuntamiento de Maó ha querido dotarse voluntariamente de esta herramienta para reforzar la seguridad y protección del municipio.

En Deià, el nuevo PAL define la organización local ante emergencias forestales, identifica 151 hectáreas de interfaz urbana-forestal y establece un período de vigencia de diez años. El documento también incluye acciones de difusión y formación para fomentar la autoprotección ciudadana, así como la futura redacción de los planes de autoprotección de los núcleos urbanos del municipio. Su aprobación consolida la preparación de Deià ante un riesgo especialmente presente en la Serra de Tramuntana.

Finalmente, el PAL de Andratx, aprobado inicialmente el 26 de junio de 2025, refleja la elevada exposición del municipio a los incendios forestales, con un 67,2% de su término situado en zona de alto riesgo. El plan ofrece una descripción técnica exhaustiva del territorio, de las infraestructuras de apoyo y de los recursos disponibles, e incorpora acciones formativas y de sensibilización para la población, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención.

Además, el municipio de Sant Antoni de Portmany cuenta también con un nuevo PAL ante el riesgo de inundaciones, que complementa su Plan de Emergencia Municipal y refuerza su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.