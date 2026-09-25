El Govern da el visto bueno a la proposición de ley de régimen patrimonial del matrimonio

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado manifestar su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la Proposición de ley del régimen patrimonial del matrimonio y dar su conformidad a la tramitación de la iniciativa.

La Proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament en su sesión de 16 de septiembre de 2026 y ha sido presentada conjuntamente por el PP, el PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

Después de examinar la iniciativa legislativa, el Govern ha manifestado su criterio favorable a su toma en consideración y ha dado su conformidad a la tramitación conforme a lo establecido en el artículo 139.3 del Reglamento del Parlament.

De este modo, la iniciativa podrá continuar su recorrido parlamentario. El acuerdo del Consell de Govern será trasladado al Parlament.