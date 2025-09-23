El Govern declara proyectos estratégicos siete parques fotovoltaicos y dos sistemas de almacenamiento en Mallorca

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha declarado como proyectos estratégicos un total de siete proyectos de energía fotovoltaica y dos para sistemas de almacenamiento en la isla de Mallorca.

Esta declaración ha llegado a través del Consejo de la Industria de Baleares, un órgano consultivo adscrito a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

En una nota de prensa, la Conselleria ha detallado que entre estas instalaciones se encuentran los parques fotovoltaicos PFV Ferreret Solar, Nou Murterar, Llucmajor 1 y Llucmajor 2, la agrupación fotovoltaica Juníper Serra y los sistemas de almacenamiento de baterías BESS Balears 3 y Sant Martí BESS.

El parque fotovoltaico PFV Ferreret Solar, promovido por Castlewood Investment, se ubicará en el polígono 6, parcela 239 de Marratxí, con una potencia máxima prevista de 12 MWp. La instalación contempla la colocación de más de 18.000 paneles solares de 655 Wp cada uno.

Por su parte, la instalación solar Nou Murterar, con una potencia de 10.000 kW, se localizará en el polígono 7, parcela 345 de Alcúdia y será promovida por Enel Green Power España.

La agrupación fotovoltaica Juníper Serra, promovida por Recap PV Mallorca, prevé la concentración de los parques Juníper Serra y Juníper Serra 2, ubicados en el polígono 13, parcelas 1 y 2 de Sa Pobla. Estos proyectos contarán con potencias de casi 18,3 MW y más de 20,2 MW, respectivamente.

Asimismo, el Consejo ha aprobado la declaración de proyectos industriales estratégicos para los parques Llucmajor 1 y Llucmajor 2, ambos con 10.000 kW de potencia. El primero se ubicará en el polígono 34, parcela 36 de Palma, mientras que el segundo se desarrollará en diversas parcelas de los polígonos 41 y 43 de Llucmajor.

Finalmente, se ha dado luz verde a los proyectos BESS Balears 3 y Sant Martí BESS, destinados a la instalación de sistemas de almacenamiento de baterías en media tensión bajo la modalidad 'stand-alone'. Estas infraestructuras estarán situadas en el polígono de Ca Na Lloreta, en Alcúdia, y contribuirán al refuerzo de la red energética insular, así como a la integración de energías renovables en el mix energético balear.