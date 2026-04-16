El Govern defiende la integración lingüística y cultural de los recién llegados para garantizar la cohesión social

Comisión de Seguimiento del Protocolo de Colaboración en materia de Política Lingüística - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y vicepresidente del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, ha defendido la integración lingüística y cultural de los recién llegados como un pilar fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y garantizar la cohesión social.

Perelló ha participado esta semana en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Colaboración en materia de Política Lingüística celebrada en Bilbao, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Durante las jornadas, ha subrayado que el conocimiento de la lengua propia supone "una puerta abierta a la plena participación en la sociedad balear".

En este sentido, ha defendido la importancia de que los ciudadanos recién llegados cuenten con el apoyo y las herramientas necesarias para alcanzar una capacitación lingüística adecuada.

"Por ello, apostamos por programas de formación y acogida que permitan a los nuevos residentes integrarse con éxito en nuestra realidad bilingüe y realidad lingüística de Baleares", ha señalado Perelló.

El Govern ha acordado con el resto de las comunidades autónomas participantes instar al Gobierno central a colaborar activamente en esta formación, garantizando que el personal de los servicios públicos estatales destinados en las Islas pueda ofrecer una atención cercana y de calidad en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

En el marco de la reunión, se ha otorgado el Premio a la Promoción de la Diversidad Lingüística a la serie 'Pensión completa'. Esta producción ha sido reconocida por su capacidad para mostrar la convivencia lingüística del Estado de una forma positiva y divulgativa, utilizando la ficción como un vehículo de entendimiento entre territorios.