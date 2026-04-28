El Govern defiende el segundo enlace eléctrico como una infraestructura clave, segura y con menor impacto ambiental

Archivo - El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu - PARLAMENT - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido el segundo enlace eléctrico con la Península como una infraestructura clave, segura y con el menor impacto ambiental posible.

El director general de Energía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, junto con responsables de las áreas de Energía y Medio Ambiente, participan este martes en la sesión informativa convocada por la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, en relación con el proyecto del segundo enlace eléctrico entre la Península y Baleares.

Según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la participación del Govern en esta sesión abierta a la ciudadanía responde a la voluntad de transparencia que ha caracterizado todo el proceso, así como al objetivo de explicar el trabajo realizado para garantizar la solución más favorable para esta infraestructura que es imprescindible para avanzar en la transición energética y asegurar un suministro eléctrico más robusto y seguro.

Por primera vez en un proyecto de estas características, el Govern ha liderado una mesa de trabajo que ha implicado al Ayuntamiento de Alcúdia, al Consell de Mallorca, representantes vecinales, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al promotor del proyecto, Red Eléctrica.

Los estudios técnicos, medioambientales y normativos han confirmado que, en lo que respecta al trazado marino, la entrada por Sa Ferradura es la opción más adecuada.

Esta alternativa es la que presenta un menor impacto ambiental, con unos efectos sobre la posidonia hasta 11 veces inferior con respecto a otras opciones, tal y como recogen tanto los informes técnicos como el estudio de impacto ambiental del proyecto.

En cuanto al trazado terrestre, el trabajo conjunto ha permitido definir una propuesta que reduce en más de un 60 por ciento el paso del cable por zonas próximas a viviendas, incorporando medidas de protección reforzadas para minimizar las molestias a los vecinos.

El Govern también ha descartado alternativas como la instalación del cable sin soterrar sobre el fondo marino, ya que esta opción no es viable técnicamente y comprometería la seguridad de la infraestructura y del suministro eléctrico.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico recuerda su obligación de garantizar un servicio esencial como el eléctrico con todas las garantías de seguridad, que evite situaciones como las registradas en Menorca en 2016 o en Formentera, donde incidencias en el cableado provocaron interrupciones del suministro.