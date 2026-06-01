El Govern delimita más de 20 zonas para autorizar la recolección de la palma del palmito en el Parque Natural de Llevant

Recolección de la palma del palmito en el Parque Natural de Llevant - CAIB

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha delimitado más de 20 zonas en las fincas públicas del Parque Natural de la Península de Llevant para autorizar la recolección de la palma de palmito, una práctica vinculada históricamente a la gestión sostenible del territorio y a la artesanía de la 'llata'.

De este modo, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa, se continúa impulsando el aprovechamiento tradicional del palmito.

La recolección de la palma de palmito, la única palmera autóctona del Mediterráneo, se lleva a cabo compatibilizando la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de los usos tradicionales vinculados al mundo rural y a la cultura popular de Mallorca.

La Conselleria ha subrayado que este aprovechamiento forestal tradicional, regulado y compatible con la conservación de los espacios naturales protegidos, contribuye a preservar una actividad estrechamente ligada a la cultura popular mallorquina y a la elaboración de piezas artesanales como cestas, alfombras, sombreros y otros objetos confeccionados mediante la técnica tradicional de la llata.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que "el aprovechamiento sostenible del palmito es un ejemplo de cómo la gestión de los espacios naturales protegidos puede compatibilizar la conservación de los hábitats y las especies con los usos tradicionales vinculados al territorio".

"La conservación de los espacios naturales también implica preservar los conocimientos y las prácticas que forman parte de nuestra historia y nuestra identidad, lo que contribuye a mantener vivo el patrimonio cultural y etnológico, en este caso, de Mallorca", ha agregado.

Las fincas públicas donde se autoriza este aprovechamiento también incluyen espacios adquiridos recientemente por el Govern, como la finca de Son Jaumell, una de las más emblemáticas de Capdepera.

Esta incorporación permite recuperar y mantener usos tradicionales vinculados a la explotación sostenible de los recursos forestales y, además, reforzar la vinculación entre patrimonio natural, cultura popular y gestión pública del territorio.

En este contexto, la asociación Art de la Pauma del Parque Natural de la Península de Llevant lleva a cabo desde hace más de seis años una importante labor de recuperación y transmisión de los conocimientos vinculados a la palma y a la artesanía tradicional de la 'llata'.

El proyecto, en el que participan activamente educadores ambientales del Parque Natural, nació a partir de la recuperación de la recolección tradicional de la palma con la voluntad de mantener vivo este oficio ancestral.

Actualmente, la entidad cuenta con más de 140 socias, se reúne semanalmente para llevar a cabo talleres y actividades de transmisión de las técnicas tradicionales de la 'llata' y desarrolla una intensa labor de difusión del patrimonio etnológico de Mallorca mediante encuentros intergeneracionales y actividades divulgativas.

Durante el último año ha impulsado más de 44 talleres en centros escolares y ha contribuido a extender esta tradición a más de 25 municipios de la isla.

Torres también ha reconocido la labor llevada a cabo tanto por la asociación como por los educadores ambientales del Parque Natural, destacando que la transmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones "es fundamental para que la cultura de la palma y la 'llata' siga formando parte del patrimonio vivo de Mallorca".

Finalmente, la directora general ha puesto en valor el papel del tejido asociativo en la preservación de los valores culturales vinculados a los espacios naturales protegidos.

Como cada año, la Conselleria colabora en la organización de la Setmana de l'Art de la Pauma, que este año alcanza su sexta edición. La iniciativa, que se celebrará entre este miércoles y sábado, busca dar visibilidad a la artesanía tradicional de la 'llata' y a los oficios vinculados al palmito.

El acto central del programa será la tradicional feria nocturna, que se celebrará este viernes en Capdepera, con la participación de expositores de Mallorca y de otros puntos de la Península especializados en artesanía elaborada con palma y fibras vegetales.