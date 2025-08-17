El Govern despliega sensores inteligentes para medir la ocupación en tiempo real en la playa de Ses Salines de Ibiza - CAIB

IBIZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desplegado sensores inteligentes para medir la ocupación en tiempo real en la playa de Ses Salines de Ibiza.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern ha desplegado en la playa de Ses Salines un innovador sistema de sensores inteligentes que permitirá medir la ocupación en tiempo real, optimizar recursos, mejorar la experiencia de quienes visitan la isla y proteger un entorno natural único. La iniciativa se enmarca en el Territorio Balear Inteligente, la hoja de ruta del Govern para aplicar la tecnología al servicio del bienestar ciudadano y la sostenibilidad.

El proyecto, impulsado por la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), convierte a Ses Salines en un escenario pionero de pruebas para la gestión inteligente del litoral. Considerada una de las playas más emblemáticas y concurridas de Ibiza, su valor medioambiental y atractivo turístico la convierten en un lugar estratégico para testar tecnologías que permitan compatibilizar la alta demanda turística con la conservación del medio natural.

Los nuevos sensores funcionan como una "oreja digital": detectan de forma anónima la señal que emiten los teléfonos móviles al buscar redes Wi-Fi, sin conectarse a los dispositivos ni almacenar datos personales. Esta información, tratada de forma agregada, permite calcular cuántas personas hay en la playa, cómo se mueven y cuáles son las horas de mayor afluencia.

Se trata de una tecnología que cumple estrictamente con todas las normativas de protección de datos y que, gracias a su carácter no intrusivo, puede operar las 24 horas del día. Esto permite gestionar mejor los flujos de visitantes, mejorar la seguridad, planificar recursos y ofrecer una experiencia más cómoda tanto a residentes como a turistas.

"El Territorio Balear Inteligente es nuestra apuesta para aplicar la tecnología a la gestión del territorio con un objetivo claro: mejorar la vida de nuestros ciudadanos y la experiencia de quienes nos visitan, protegiendo a la vez nuestros espacios naturales", ha explicado el gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

"Que Ses Salines sea escenario de este piloto no es casualidad: es uno de los espacios más emblemáticos y con mayor afluencia de Ibiza, y un lugar idóneo para demostrar que podemos conjugar turismo y sostenibilidad. Este piloto es un paso más hacia una gestión turística basada en datos, que nos permitirá anticipar problemas y tomar mejores decisiones", ha añadido Cardona.

La actuación en Ses Salines es un ejemplo de colaboración institucional. Los sensores del Govern complementan a los que ya instaló el Consell Insular de Ibiza a raíz de la convocatoria de Red.es para el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes. El objetivo es testar cómo se combinan ambas tecnologías para afinar al máximo las mediciones de aforo en tiempo real.

"Este proyecto demuestra que la colaboración entre administraciones funciona", ha señalado el director insular de Nuevas Tecnologías del Consell Insular de Ibiza, Javier Torres. "Uniendo esfuerzos y tecnologías conseguimos una medición más precisa de la ocupación de nuestras playas y podemos gestionar mejor tanto la presión turística como los recursos. Es un ejemplo de cómo la innovación repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en la imagen de Ibiza como destino", ha explicado.

Los datos recogidos se cruzarán con estadísticas históricas de telefonía móvil para calibrar ambos sistemas y aumentar la fiabilidad de las estimaciones, proporcionando una radiografía precisa de la ocupación y mejorando la gestión de uno de los espacios naturales más importantes de la isla.

Si los resultados confirman la eficacia del sistema, el Govern y el Consell Insular de Ibiza prevén extender esta tecnología a otras playas y espacios naturales de la isla. Así, el Territorio Balear Inteligente seguirá avanzando como un modelo pionero en España, demostrando que la innovación, la sostenibilidad y la cooperación son claves para el futuro de Baleares.