El Govern destaca que el cuaderno digital mejorará la viabilidad y competitividad de las explotaciones

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, en la jornada de Asaja - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha destacado que el cuaderno digital de explotación (CUE) mejorará la viabilidad y competitividad de las explotaciones, simplificará la gestión y reforzará la competitividad del sector.

Así lo ha resaltado el director general en una ponencia en la Jornada de Digitalización en el Sector Agrario de Baleares, organizada por Asaja Baleares y celebrada este miércoles.

Según ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el objetivo de la cita es dar a conocer a agricultores y ganaderos las herramientas tecnológicas que pueden contribuir a mejorar la gestión de las explotaciones, incrementar su eficiencia y avanzar hacia un modelo más sostenible.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha inaugurado el acto, mientras que Fernández ha impartido una ponencia centrada en la evolución del cuaderno digital de explotación y en su relación con el Sistema de información de explotaciones agrarias (SIEX).

Fernández ha explicado que el SIEX se convertirá en el gran sistema de información agraria de España, interconectado con registros públicos como el Registro de explotaciones agrícolas, el Registro oficial de maquinaria agrícola, el Registro de explotaciones ganaderas o el Registro vitícola.

Durante su intervención, ha subrayado que el CUE supone una "transformación profunda" respecto al tradicional cuaderno de campo en papel. Esta herramienta, ha dicho, no solo recoge los tratamientos fitosanitarios, sino que también incorpora información sobre fertilización, riegos, movimientos dentro de la explotación, parcelas y otros datos relevantes que facilitan la gestión diaria y la toma de decisiones.

También ha explicado que el periodo 2025-2026 será clave para consolidar el sistema, ya que se trata de una fase voluntaria en la que se trabaja para garantizar la plena interoperabilidad de los distintos programas y para poner a prueba funcionalidades avanzadas como la automatización del plan de abonado o el registro digital de tratamientos.

Igualmente, ha detallado que Baleares se encuentran en un estado avanzado de este proceso, puesto que el Registro interinsular agrario se ha adaptado al nuevo Registro de explotaciones agrícolas estatal.

Actualmente, las explotaciones ya disponen de acceso tanto al CUE, público y gratuito, como a los diez cuadernos digitales comerciales homologados, además de contar con 19 entidades habilitadas para apoyar su implantación.

No obstante, ha reconocido que los proyectos piloto están permitiendo detectar retos técnicos -especialmente en la integración de datos entre sistemas-, un aspecto clave para lograr una implantación más sólida y sencilla para agricultores y ganaderos.

"La digitalización no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para facilitar el trabajo diario, reducir errores y aportar mayor seguridad en la gestión de las explotaciones", ha dicho, agregando que el objetivo es que el cuaderno digital "sea una ayuda real y no una carga".

La Jornada también ha incluido demostraciones prácticas de herramientas de digitalización, como drones agrícolas o estaciones meteorológicas conectadas que, integradas con el cuaderno digital, permiten anticipar enfermedades y ajustar mejor los riegos.

En la inauguración, el conseller del ramo ha subrayado la importancia de acompañar al sector primario en este proceso de transformación.

"Las nuevas herramientas no solo modernizan el campo, sino que también simplifican trámites y reducen la burocracia, lo que supone una reducción de cargas administrativas innecesarias para agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que la política de la Conselleria "apuesta decididamente por ofrecer herramientas reales para mejorar la rentabilidad y la viabilidad" del campo. También ha recalcado que la digitalización debe ser una oportunidad para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario de las Islas.