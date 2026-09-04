El Govern destina 1,34 millones de euros para programas de garantía alimentaria con cargo al 0,7% del IRPF

Archivo - La consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar 1,34 millones de euros a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de garantía alimentaria durante el 2027.

Esta convocatoria es con cargo al presupuesto del Govern y al 0,7% de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto de sociedades.

Asimismo, se ha autorizado que el pago sea por anticipado del 100% del importe y sin el requisito previo de garantía, según ha informado la consellera del ramo, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Esta convocatoria, ha explicado, tiene como objetivo financiar aquellos proyectos y actuaciones de entidades sin ánimo de lucro destinados a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica, con el fin de reducir situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.