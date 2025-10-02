El Govern destina 150.000 euros para impulsar la proyección exterior de hasta 23 proyectos audiovisuales baleares

Uno de los proyectos audiovisuales rodando - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha publicado la resolución definitiva de su convocatoria de ayudas destinadas a impulsar la proyección exterior de proyectos audiovisuales, que están dotadas con 150.000 euros.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, las ayudas se han convocado con el doble objetivo de, por un lado, multiplicar los impactos nacionales e internacionales de las obras autóctonas y, por otro, reforzar la capacidad productiva, potenciando la búsqueda de financiación en eventos de carácter profesional.

El ICIB ha concedido una docena de ayudas que representan hasta 23 proyectos audiovisuales diferentes.

La convocatoria da cobertura tanto a obras ya finalizadas como a proyectos en fase de preproducción. Además son subvencionables desde los gastos relativos a las acciones promocionales, la asistencia a festivales y estrenos comerciales fuera de la isla de origen, hasta la participación en mercados profesionales, foros de corporación o programas de residencias.

El plazo de justificación para esta ayuda se abre este viernes y permanecerá vigente hasta el próximo 31 de enero de 2026.