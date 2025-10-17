El Govern destina 4,2 millones de euros para desarrollar la plataforma de transformación digital de residuos

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una inversión de 4,2 millones de euros para contratar el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de la plataforma de transformación digital de residuos de Baleares.

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha expuesto que el objetivo de este proyecto es mejorar la relación entre la Administración y los distintos agentes implicados en los trámites y el intercambio de información en materia de residuos.

La actuación comprende el diseño y desarrollo de nuevos módulos, la sustitución de algunos ya existentes, su implantación y puesta en marcha, así como el mantenimiento integral de la plataforma.

Este servicio permitirá integrar toda la información vinculada a la gestión de residuos en una única aplicación, que se convertirá en una solución digital integral para unificar, digitalizar y optimizar los procedimientos administrativos y la información asociada.

Concretamente, la plataforma permitirá digitalizar y optimizar la tramitación electrónica completa de los procedimientos administrativos relacionados con la gestión de residuos -autorizaciones, comunicaciones previas, traslados, declaraciones anuales, gestión de subproductos, inspecciones y responsabilidad ampliada del productor (RAP), entre otros.

Gracias a ello, ha destacado el Govern, se reducirán los plazos y las cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas. Además, la nueva herramienta contribuirá a unificar, consolidar y mejorar la calidad de la información sobre residuos en un repositorio centralizado, lo que facilitará su gestión, explotación y análisis avanzado de datos.

Esto permitirá mejorar la toma de decisiones estratégicas y la planificación de políticas públicas en materia de economía circular y sostenibilidad.

La plataforma garantizará también la trazabilidad completa y la transparencia en la gestión de los residuos, mediante el intercambio normalizado de datos y la interoperabilidad plena con los sistemas de información autonómicos y estatales, en especial con el Sistema electrónico de información de residuos (eSIR) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Otro de los aspectos destacados es la facilitación del acceso ágil y sencillo a la información normativa, técnica y procedimental para todos los actores implicados --productores, gestores, transportistas, administraciones y ciudadanía--.

Asimismo, se reforzará la ciberseguridad y la protección de los datos personales en todos los procesos y sistemas, lo que garantizará la disponibilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de la información, en cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Este proyecto supondrá un impulso significativo a la economía circular en Baleares, ha aseverado el Govern, al alinear la gestión digital de los residuos con los objetivos europeos de sostenibilidad, eficiencia en el uso de los recursos y minimización del impacto ambiental.

El contrato se enmarca en el Plan de Transformación Digital de Residuos 2024-2027, impulsado por la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.