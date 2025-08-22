El Govern destina 45,6 millones a financiar los servicios sociales comunitarios básicos

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un gasto destinado a la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos en Mallorca, Menorca e Ibiza para los años 2025, 2026 y 2027, con un importe total de 45,6 millones de euros.

Esta decisión forma parte del Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios, aprobado con el objetivo de consolidar los equipos profesionales, reforzar las prestaciones y garantizar un servicio cercano a los usuarios.

La distribución de los fondos entre los consejos insulares para el periodo 2025-2027 se distribuye entre Mallorca (35,8 millones), Menorca (3,7 millones) e Ibiza (6 millones).

Esta nueva asignación representa un incremento significativo (21,1%) respecto al periodo 2022-2024, cuando se destinaron 29,5 millones a Mallorca; 3,5 millones a Menorca, y 4,6 millones de euros a Ibiza, sumando un total de 37,7 millones de euros.

El Plan de Financiación se ha elaborado siguiendo los principios establecidos por la Ley 4/2009 y la Cartera básica de servicios sociales 2023-2027, con un modelo que asegura la participación y colaboración de los consejos insulares en la ejecución de los programas y servicios.