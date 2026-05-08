El Govern destina 5,3 millones de euros al incremento salarial del 2,5% al personal de la UIB

Archivo - Vista general del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). - UIB - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado destinar 5,3 millones de euros a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para hacer frente al incremento del 2,5 por ciento de las retribuciones de su personal correspondientes al año 2025, así como al pago de los atrasos derivados de esta actualización.

Según ha detallado el protavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, esta aportación extraordinaria responde al incremento retributivo del 2,5 por ciento aplicable al conjunto del personal del sector público con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Dado que este aumento no estaba incluido en el convenio de financiación firmado entre el Govern y la UIB, que fija los recursos para el periodo 2023-2026 y que se conoce como contrato programa, el Govern aporta los recursos necesarios a la universidad para cubrir este concepto.

La aportación de la Conselleria de Educación y Universidades a la UIB se desglosa en una primera parte de 2,7 millones de euros para aplicar el incremento retributivo durante el año 2026 y una segunda de 2,6 millones de euros para abonar los atrasos correspondientes al año 2025.

CENTROS INTEGRADOS FP

El Consell de Govern también ha ratificado este viernes el acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación del pasado 28 de abril por el que se modifican las bases para el desarrollo de la carrera profesional docente y se posibilita el abono de este complemento a los equipos directivos de los centros integrados de formación profesional (CIFP).

El objetivo es adaptar el sistema de carrera profesional para garantizar que todo el personal docente y directivo pueda acceder a los complementos retributivos asociados, evitando que ningún colectivo quede excluido.

Con este trámite, además, se da respuesta a una reivindicación histórica de los equipos directivos de los CIFP, que hasta ahora no percibían este complemento. Con la modificación aprobada, se equiparan estos equipos directivos con los del resto de centros educativos de Baleares.

Así, se permite que los directores, jefes de estudios, secretarios y jefes de estudios adjuntos de los CIFP que hayan cumplido un mandato de cuatro años y hayan sido evaluados positivamente puedan acceder al complemento de carrera profesional.

La medida supondrá un gasto anual de 179.000 euros y el cobro se realizará con carácter retroactivo a partir de septiembre de 2024 para los profesionales que cumplan los requisitos establecidos.