El Govern destina 8,5 millones de euros a un programa de calidad turística

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el inicio del expediente para la convocatoria de subvenciones del programa 'Gobernanza turística para la mejora de la calidad de la oferta y los destinos en Baleares' con un presupuesto total de 8,5 millones de euros.

El programa, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern, está financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El programa cuenta con un presupuesto total de 8,5 millones de euros, de los que 500.000 euros se financiarán con cargo al presupuesto de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), y 8 millones de euros procederán de los fondos del ITS de las anualidades 2026, 2027 y 2028.

La convocatoria va dirigida entidades locales certificadas como destinos Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (Sicted) con el objetivo es financiar actuaciones que refuercen la calidad de la oferta, mejoren la experiencia de los visitantes y promuevan la sostenibilidad en la gestión turística.