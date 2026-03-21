El Govern destina más de 3,3 millones de euros a entidades sociales de Menorca

Reunión del Govern con entidades que desarrollan proyectos sociales en Menorca - CAIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destina más de 3,3 millones de euros a entidades de Menorca en el marco del programa de Inclusión social y financiados con cargo al 0,7% del IRPF.

Así lo han destacado desde la Conselleria después que la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, se haya reunido esta semana en Menorca con entidades que desarrollan proyectos sociales en la isla y que reciben estas ayudas. A la reunión ha asistido la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés.

En el encuentro han abordado las ayudas de la Conselleria para entidades y las próximas convocatorias del Govern, entre ellas la de inversiones en infraestructuras y equipamientos destinados a servicios de inclusión social.

En total, para el programa de Inclusión social y por el 0,7% del IRPF, la Dirección General destina 3,3 millones de euros a proyectos realizados en Menorca por parte de Cruz Roja, Càritas Diocesana de Menorca, Fundación Pere Tarrés, Projecte Home, Fundación Nemo, Projecte Jove, Fundación Tutelar Demà, la Asociación de Ayuda al Enfermo Desplazado de las Islas Baleares (Asamdib), Aspas - Atención sociofamiliar, La Sonrisa Médica, así como la Federación de entidades de atención a la infancia y la adolescencia Balear (Feiab).

También reciben ayudas ALAS-Salud y Sexualidades, Fundación Embat - Fundación Kapacita, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación de Personas Con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym), Asociación Balear de Fibrosis Quística y Médicos del Mundo.

VISITA A CÁRITAS DIOCESANA DE MENORCA

La directora general ha visitado también las instalaciones de Càritas Diocesana de Menorca, entidad que recibe un total de 505.000 euros.

De ellos, 322.260 son con cargo al 0,7% del IRPF y pertenecen a los proyectos Formación y Empleo, Apoyo a necesidades de urgencia social del programa de acción de base, Mejora de la transparencia y comunicación interna y externa a la organización, Transporte de usuarios y alumnos de los cursos ocupacionales y Alojamiento digno.

Precisamente, Fiscaletti ha visitado una de las viviendas financiadas con esta subvención.

Càritas Menorca percibe asimismo una ayuda de 182.800 euros por un proyecto de Inclusión Social que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión residente en la isla de Menorca.

Es un proyecto que promueve y pone al alcance espacios y servicios de acogida, atención, información, formación, reflexión, participación y debate, entre otros, para posibilitar unas mejores condiciones personales y colectivas y favorecer la inclusión de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.