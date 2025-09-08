El Govern destina más de 360.00 euros a promocionar el producto local con bonos de 60 euros de descuento por consumidor

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en la presentación de los bonos para promocionar el producto local. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este lunes un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca, con el que aportará algo más de 363.000 para una campaña de bonos para el consumo de producto local en la que el consumidor podrá descontarse 10 euros por cada 20 de compra, hasta un máximo de 60 euros.

El conseller del ramo, Joan Simonet, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, ha firmado este acuerdo por el que la entidad gestionará, mediante una web específica, la línea de ayudas, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En esta web, el comprador podrá conocer qué productores --explotaciones agrarias, venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agroalimentarias e industrias agroalimentarias-- participan y con qué productos. La campaña se desarrollará por todas las Baleares y está prevista que se inicie el próximo 13 de octubre.

"Esta iniciativa forma parte de las medidas que el Govern ejecuta con el fin de paliar el impacto que los nuevos aranceles de Estados Unidos pueden causar a los productos baleares. Si se refuerza el consumo interno de producto local, disminuye la influencia de los mercados exteriores sobre los productores baleares", ha destacado Simonet.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha resaltado que también es una "buena herramienta" para establecer el contacto directo entre el productor y el comprador, al ser "una relación más ventajosa para ambos porque se crean vínculos de confianza y de fidelidad".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca ha subrayado que es "fundamental" incentivar el sector productivo, si se tiene en cuenta que se depende en un 90% del exterior, una cifra que "no es buena para la economía de Baleares".

"El sector primario necesita ayuda y, por eso, la Cámara se pone a disposición de la Conselleria con esta campaña, para dar el reconocimiento y la visibilidad que el sector merece", ha subrayado.