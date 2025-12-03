El Govern destinará cerca de 165.000 euros más a las entidades que ofrecen alimentos a personas vulnerables

Foto de recurso de alimentos. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha ampliado con casi 165.000 euros el importe de la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de garantía alimentaria.

De este modo, el importe total será de algo más de 1,5 millones de euros, un incremento que se lleva a cabo para atender las "necesidades básicas del máximo número de personas en situación de precariedad económica".

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que esta convocatoria es con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre sociedades, correspondientes al año 2025, y se destinará a proyectos ejecutados en 2026.

Concretamente, el objetivo es financiar proyectos y actuaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica con el fin de reducir las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

La convocatoria cuenta con tres modalidades. Una son los proyectos de distribución de alimentos entre las entidades dedicadas al reparto de alimentos --que se mantiene en 350.000 euro--, otra para proyectos de reparto de alimentos y/o productos de primera necesidad que atienden a usuarios de uno o más municipios --que se amplía con hasta los cerca de 905.000 euros--; y una última para proyectos de comedores sociales --que se amplía hasta los 250.000 euro--.

El importe subvencionado se abonará a las entidades en su totalidad, de forma anticipada y sin la exigencia previa de garantía.

Estos 1,5 millones se suman a los cerca de cuatro que, desde diciembre de 2023, ha destinado la Conselleria a convocatorias para entidades que llevan a cabo proyectos de alimentos.

Además, el Programa de Asistencia Material Básica, conocido como las tarjetas de alimentos y financiado con fondos FSE+ de la UE, fue adjudicado recientemente a Cruz Roja por 12,7 millones de euros para el periodo de 2025 a 2028.