El Govern dice al PSOE que los formenterenses y su senador "le resultan indiferentes"

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha espetado este martes al PSOE que el hecho de que Formentera tenga un senador "y los formenterenses le resultan indiferentes".

"Sólo querían poner en un compromiso al PP", ha afirmado en respuesta a la diputada socialista Pilar Costa, quien ha preguntado al vicepresidente por la valoración del Ejecutivo balear sobre el senador propio de Formentera.

La socialista ha señalado que han sudado "sangre, sudor y lágrimas" hasta aprobar la reforma constitucional que debe permitir este cambio. Sin embargo, ha añadido que queda un "pequeño paso" que es el debate de la reforma en el Senado, por lo que ha pedido al PP que no se demore como en el Congreso.

El vicepresidente ha considerado que este martes se ha constatado "el ridículo histórico para el PSOE", acusando a los socialistas y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "urdir" una estrategia para intentar que el PP nacional votara en contra de que Formentera tuviera senador.

En este sentido, ha insistido en que el PP es "sensible" y tiene en cuenta las demandas de los ciudadanos de Baleares.

La diputada ha asegurado que el PP no tuvo su voto claro en el Congreso hasta minutos antes de llevarse a cabo. Si bien el vicepresidente le ha contestado que "su estrategia ha fracasado". "La acompaño en el sentimiento", ha dicho el vicepresidente.