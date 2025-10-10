El Govern duplica el importe de licitación en el nuevo contrato de mantenimiento de trenes

Archivo - Entrada de los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a Servicios Ferroviarios de Mallorca la tramitación del expediente de gasto correspondiente a la licitación del contrato de los servicios de mantenimiento de las series de tren de SFM para el período 2026-2030, por un importe de 30,7 millones de euros.

Esta cifra supone duplicar el presupuesto base de licitación del anterior contrato, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

El contrato, por cuatro años y prorrogable por un año más, se enmarca en la gestión y explotación del servicio y en las mejoras que está llevando a cabo SFM en la red, con el objeto de realizar el mantenimiento de todo el material móvil ferroviario, que incluye la nueva serie de unidades de tren 1100 --estrenada recientemente-- y el mantenimiento de los talleres. El contrato vigente finaliza el mes de marzo de 2026.

La consellera ha destacado que el nuevo contrato supone un salto cualitativo, puesto que incluye el mantenimiento integral de las unidades y la modernización de equipos de todo el parque móvil, con el fin de garantizar la fiabilidad de los trenes y reducir averías.

También incorpora una partida en trabajos de ingeniería para estudiar las causas de las averías más frecuentes, avanzando en el mantenimiento antes de que se produzca la avería, para reducir así su incidencia en el servicio.

Este nuevo contrato de mantenimiento, con el que se da cumplimiento a uno de los compromisos del Govern, forma parte de la nueva estrategia de mantenimiento de SFM iniciada en 2024, para ofrecer una respuesta más ágil en la reparación de averías y sustitución de piezas.

La ampliación de los talleres y el nuevo contrato de mantenimiento contribuirán a que los trenes permanezcan mucho menos tiempo en los talleres cuando se produzcan revisiones o incidencias.

La intervención integral de mantenimiento de la vía entre noviembre de 2024 y junio de 2025 y este nuevo contrato de mantenimiento integral de los trenes de SFM son elementos indispensables para la fiabilidad del servicio ferroviario.

La fiabilidad del servicio es uno de los objetivos estratégicos de SFM, junto con una mayor oferta de servicio, mayor seguridad y mejor información a los usuarios.