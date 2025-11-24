El Govern empezará en 2026 las obras para crear un nuevo centro de interpretación del Parque Natural de Mondragó

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de Mondragó. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé iniciar en 2026 las obras para habilitar un nuevo espacio de divulgación e interpretación sobre los valores naturales y culturales del Parque Natural de Mondragó, denominado Can Crestall.

Esta es una de las actuaciones que se han expuesto este lunes en la Junta Rectora, que es el órgano de participación y coordinación institucional de este espacio natural.

En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado que la sesión ha permitido retomar el espacio de diálogo después de un "prolongado" intervalo de tiempo sin convocar a la Junta.

A la reunión han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet Pons, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres Riera, la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons Monserrat, la directora del Parque Natural de Mondragó, M. de Gràcia Sala Bas, y el nuevo presidente de la Junta Rectora, Miquel Vidal Vidal, entre otros representantes institucionales y sociales.

Durante la sesión se ha presentado el Programa Anual de Ejecución 2026, que fija dos actuaciones clave que marcarán la hoja de ruta inmediata para mejorar los servicios públicos y para reforzar la conservación del Parque Natural de Mondragó.

Por un lado, se prevé convocar la licitación para poner en marcha un nuevo contrato de concesión de servicios de gestión y explotación de los aparcamientos del parque, un proyecto para "ordenar, modernizar y automatizar" los aparcamientos de Ses Fonts de N'Alis y S'Amarador, actualmente uno de los principales puntos de presión del Parque.

"El objetivo es mejorar la movilidad interna, reducir el impacto ambiental de la afluencia de vehículos y ofrecer un sistema de acceso más eficiente y adaptado a las necesidades de residentes y visitantes", han recalcado desde la Conselleria.

Se trata de una actuación estructural orientada a "reforzar la calidad del servicio" y avanzar hacia un modelo de acceso "más ordenado y sostenible".

Por otro lado, Can Crestall permitirá ampliar la capacidad informativa y educativa del parque, reforzar la red de equipamientos públicos y ofrecer una experiencia de visita "más completa, orientada a la sensibilización ambiental".

"Esta nueva instalación se convertirá en un punto de referencia para la comunicación de los valores ecológicos y patrimoniales del Parque Natural", han alegado.

En este sentido, Simonet ha destacado que 2026 será un "año clave" para mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la conservación del parque con infraestructuras "modernas, respetuosas y adaptadas a las necesidades actuales".

Por su parte, Torres ha señalado que estas actuaciones permitirán "ordenar mejor el uso público, reducir presiones y mejorar la calidad de la visita", al mismo tiempo que avanzar en la protección de los ecosistemas de Mondragó.

Con todo, en la reunión también se ha destacado la voluntad del Govern de ampliar el suelo de titularidad pública con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Esta iniciativa forma parte de la línea estratégica del Ejecutivo, que tiene como objetivo conservar el territorio y garantizar un uso público responsable de los espacios naturales.

En este marco, para 2026 está prevista la adquisición de nuevas fincas en el entorno del Parque Natural de Mondragó, un espacio que, cabe recordar, es en un 90% de propiedad privada. Además, la Conselleria tiene previsto abrir un refugio dentro del parque el mismo año, con el objetivo de "mejorar la gestión y la atención a los visitantes".

Durante la Junta Rectora del Parque Natural de Mondragó, se aprovechó para hacer balance del período comprendido entre los años 2021 y 2024. Hay que destacar que en 2022 se celebró el 30º aniversario del parque, con 284 personas involucradas en actividades divulgativas.

Los años 2023 y 2024 estuvieron marcados por las actuaciones de conservación, por la gestión forestal y por la recuperación de los espacios naturales, con una dedicación especial al mantenimiento de las masas forestales, a la prevención de incendios y a la restauración de hábitats sensibles.

En 2023 se ejecutaron numerosas actuaciones del Plan de Sanidad Forestal, entre las que se incluía la revisión de trampas de seguimiento, la retirada de árboles afectados por plagas, la gestión de restos vegetales y la realización de diversas intervenciones contra la procesionaria.

Además, también se llevaron a cabo trabajos de revegetación y mantenimiento agrícola en las fincas públicas, control de especies invasoras y mejora del sistema dunar de S'Amarador y de las zonas húmedas del Parque.

En 2024 se consolidó esta línea de trabajo, con revisiones periódicas de las trampas de seguimiento de perforadores, la retirada sistemática de pinos muertos o afectados, nuevas actuaciones de fumigación manual contra la procesionaria y trabajos específicos de prevención de incendios, con la creación de una franja auxiliar de protección en S'Amarador.

Igualmente, se reforzaron las tareas de conservación de la flora, de restauración de hábitats y de mantenimiento agrícola, y se llevaron a cabo actuaciones de control de especies alóctonas, especialmente en zonas litorales.

En materia de fauna, se realizaron seguimientos de aves rapaces, se liberaron tortugas marinas y diferentes ejemplares de milano recuperados por el Cofib y se realizaron acciones de mantenimiento de los puntos de agua para fauna silvestre.

"La reactivación de la Junta Rectora ha permitido fijar las prioridades de futuro y reforzar el compromiso del Govern con una gestión participativa, transparente y orientada a la conservación", ha indicado.

Simonet ha mantenido que la reactivación de la Junta Rectora simboliza un "compromiso firme" con la gestión participativa y con el futuro del Parque. "Estas reuniones son un compromiso del Govern para potenciar la participación de todos los actores de los parques naturales", ha concluído.