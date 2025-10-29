El Govern y las entidades de acogida elaborarán un Plan Autonómico de Inmigración. - CAIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern convocará en breve el Consejo Asesor de Inmigración, como espacio de interlocución y diseño para la elaboración de un Plan Autonómico de Inmigración junto a las entidades de acogida.

Ha sido de uno de los compromisos alcanzados en la reunión que han mantenido este miércoles la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación, Antònia Estarellas, y el director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo, Manuel Pavón, con representantes de la coordinadora de ONGD, según ha trasladado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Durante el encuentro, en el que también han participado representantes de diferentes sectores profesionales, se han coordinado líneas de trabajo en inmigración, cooperación y desarrollo.