El Govern "entiende el malestar" de los baleares con el turismo pero pide "decir la verdad" sobre el decrecimiento

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra el modelo turístico en Palma, en una foto de archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha afirmado que "entiende el malestar" de la ciudadanía de Baleares con el turismo pero ha reclamado que quienes apuestan por el decrecimiento "digan la verdad" por los efectos que pudiera tener sobre el empleo: "Habría gente que tendría que hacer las maletas".

Con estas palabras se ha expresado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado por la manifestación convocada para es domingo en Palma por la plataforma Menys Turisme, Més Vida y apoyada por diferentes colectivos sociales y partidos políticos.

Asimismo, ha defendido las políticas de contención del Ejecutivo que "empiezan a dar resultados", algo que ha justificado con la caída del número de cruceristas que han llegado a Baleares a lo largo del año, que ha cifrado en unos 30.000 menos.

También ha resaltado la prohibición de los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares o la puesta en marcha de medidas para restringir la entrada de vehículos en todas las Baleares.

Costa ha recalcado que el crecimiento de turistas en temporada alta en el año 2025 fue el 0,7% y esto contrastaría con los crecimientos de alrededor del 8% de temporadas anteriores.

Para este año, ha aludido a los informes de coyuntura económica que apuntan un "crecimiento cero" en el nivel de pernoctaciones en los primeros meses del año, aunque ha reconocido no disponer de datos de junio y julio.

"El Govern ha admitido que Baleares ha tocado techo, que ha llegado al límite y no puede crecer más, por eso ha tomado medidas contundentes para evitar un mayor crecimiento pero una cosa es la contención y los límites y otra el decrecimiento", ha puntualizado.