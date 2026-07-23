Acusan al Ayuntamiento de Palma de beneficiar a los hoteles con una tarifa de agua reducida: de 1.600 a 15.000 euros

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', Greenpeace, Terra Ferida y representantes vecinales de Son Sardina en una rueda de prensa en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', Greenpeace, Terraferida y vecinos de Son Sardina han acusado al Ayuntamiento de Palma de reducir la tarifa del agua a los hoteles mediante la aplicación de un sistema diferenciado.

Las entidades sociales, ecologistas y vecinales, en una rueda de prensa celebrada este jueves, han reclamado al Cort que aplique a los establecimientos hoteleros el mismo sistema que a las comunidades de vecinos.

El actual modelo, ha explicado el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida', Pere Joan Femenia, beneficia al sector turístico, que paga el suministro de agua en función del número de habitaciones más el consumo del establecimiento, por separado.

Las comunidades de vecinos, en cambio, lo hacen por comunidad, una diferencia que reduce considerablemente el importe que abonan los establecimientos turísticos.

Como ejemplo, Femenia ha asegurado que un hotel que actualmente paga 1.600 euros en su recibo bimestral, si se equipararan los sistemas tarfiarios, pasaría a abonar unos 15.000 euros.

Asimismo, ha señalado que, en una comparativa de cinco hoteles, el importe abonado es 9,4 veces inferior al que correspondería si se aplicara el mismo sistema tarifario que a una comunidad de propietarios.

Las entidades han considerado que este modelo contribuye a abaratar el coste del agua para el sector turístico, pese a que, según han sostenido, se trata de uno de los principales consumidores de este recurso.