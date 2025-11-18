El Govern entiende que el proyecto de CEU San Pablo "sigue adelante" y dice que no es el único que se quiere implantar

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado que el Govern entiende que el proyecto de la universidad CEU San Pablo en Mallorca "podrá seguir adelante con total normalidad".

Así lo ha dicho en el pleno de este martes, en el que ha recordado que con la aprobación inicial del decreto ley de proyectos estratégicos en el Consell de Govern se aprobó el cambio de suelo a uso educativo.

"Interpretamos que jurídicamente el proyecto podrá seguir adelante", ha dicho, a la vez que ha agregado que esta universidad no es la única que se quiere implantar en Baleares. "El Govern no podrá palos en las ruedas", ha afirmado.

EL conseller ha respondido así a las críticas del diputado del PSIB Carles Bona, quien ha acusado al Govern de "intentar blindar" el centro universiario. A su criterio, el proyecto se impulsa "a espaldas" de la UIB y de la comunidad educativa.

En este sentido, ha cuestionado la "urgencia y prisa" por cambiar el uso del solar. "El proyecto no enriquece la oferta universitaria ni aporta investigación, lo que si que hace es enriquecer unos pocos bolsillos", ha criticado.

En el turno de réplica, Costa ha considerado que cuantos más ciudadanos se puedan formar en estudios superiores mejor y ha apostado por que centros de educación privada complementen la oferta pública.

"Creo que los padres que llevan sus hijos a centros privados no están en contra de las universidades privadas, tampoco los padres que militan en el Partido Socialista", ha zanjado.