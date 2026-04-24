El Govern exige al Gobierno que actúe si se confirma que trabajadores de Justicia no están dados de alta

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha exigido al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "actúe" si se confirma que funcionarios de la Administración de Justicia en Baleares están trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social.

"Es el 'summum' del caos y del despropósito", ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por una información de 'El Debate' que recoge críticas del sindicato CSIF por esta cuestión.

Así, le ha reclamado a Rodríguez que "se aplique a si mismo lo que le haría a cualquier administración o empresa en la que se encontraran personas trabajando sin la correspondiente alta en la Seguridad Social.