El Govern expondrá sus propuestas para las próximas inversiones del ITS el próximo 16 de abril

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà (i), en la rueda de prensa posterior a la anterior reunión de la Comisión del Impulso del Turismo Sostenible (CITS), en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado para el próximo 16 de abril la Comisión del Impulso del Turismo Sostenible (CITS), donde se trasladará a los miembros la documentación técnica y se detallarán las propuestas de acuerdo y los informes de seguimiento de los proyectos en curso.

La jornada de trabajo incluirá tanto la reunión del Comité Ejecutivo como la sesión plenaria del órgano encargado de la gestión de los fondos derivados del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

La reunión se llevará a cabo en la sede de la Conselleria y contará con un formato híbrido, al permitir la asistencia presencial y la participación mediante medios telemáticos para facilitar la coordinación de todos sus miembros.

"La convocatoria de esta comisión es un paso fundamental para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución del Plan Anual del ITS", han destacado.

Cabe recordar que la CITS es el órgano donde están representadas las principales instituciones de las islas, así como los agentes sociales y económicos, con el objetivo de consensuar las inversiones que deben revertir en "la mejora del entorno natural, la recuperación del patrimonio histórico y la diversificación de la economía local".