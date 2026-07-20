El Govern expresa su "enérgica condena" a las pintadas antisemitas en Santa Maria y apela a una "desescalada de tensión"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo
PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha mostrado su "enérgica condena" contra las pintadas antisemitas que se han hecho en domicilios vinculados a las activistas detenidas por, presuntamente, haber atacado inmobiliarias de Santa Maria, por lo que ha hecho un llamamiento a la "desescalada de tensión".
De esta manera se ha expresado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado por los medios por este incidente, ante ha expresado su "condena a cualquier acto vandálico o coacción", ya sea contra comercios o ciudadanos particulares de Baleares.
Así, ha recalcado que espera que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúe de forma "inmediata" para identificar a los autores de estas pintadas y que pasen a disposición judicial.
No obstante, ha pedido "'seny', tranquilidad y responsabilidad" porque, a su manera de ver, en Santa Maria se estaría produciendo una "escalada de tensión" que "no es buena". "Los baleares no tienen este talante y son gente tranquila que no quiere que se produzcan estas situaciones", ha mantenido.
EL GOVERN APUESTA POR LA CONTINUIDAD EN EL CERCLE D'ECONOMIA
Por otro lado, se ha consultado al vicepresidente por el proceso de elecciones de la Cercle d'Economia de Mallorca al que ha resaltado como una "entidad de relevancia" en Baleares y España, por lo que, a su modo de ver, "todo lo que implique la continuidad es una buena noticia".
Costa ha destacado el "enorme trabajo" que hace el círculo y el trabajo que ha hecho bajo la presidencia de Josep Maria Vicens.