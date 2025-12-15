El Govern firma un plan para fomentar la igualdad en el acceso al empleo y dentro de las empresas

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, con representantes del IbDona, CAEB, Pimeb, CCOO, UGT y el Ibassal en la firma del Plan para la Igualdad en el Ámbito Laboral. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los agentes sociales han firmado este lunes el Plan para la Igualdad en el Ámbito Laboral (PIAL), con el que se pretende promover la igualdad en el acceso al empleo, las trayectorias profesionales, dentro de las empresas y conseguir un desarrollo efectivo de los planes de igualdad.

En el acto de firma del documento han participado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, la directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), Catalina Salom, y representantes de los agentes económicos y sociales, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

El documento ha sido el resultado de un proceso de trabajo compartido y de consenso en el marco del diálogo social, puesto que el PIAL parte de una visión de la igualdad como "elemento clave de calidad institucional, cohesión social y progreso económico".

Así, han destacado la "evolución positiva" de la participación laboral de las mujeres en Baleares pero también la necesidad de "avanzar para corregir desigualdades estructurales que aún persisten en el mercado de trabajo".

En este sentido, los datos muestran que las mujeres continúan presentando tasas de actividad y de empleo inferiores a las de los hombres, concentran en mayor medida la contratación a tiempo parcial y asumen mayoritariamente las responsabilidades de cuidado.

Además, el 38,1 por ciento de las personas desempleadas de larga duración en Baleares son mujeres, especialmente mayores de 45 años, y la brecha salarial de género se sitúa todavía en torno al 8 por ciento, como consecuencia de factores como la segregación ocupacional y las dificultades de acceso a puestos de responsabilidad.

Ante esta realidad, el PIAL fija como objetivo "avanzar hacia una igualdad real y efectiva" a lo largo de todo el ciclo laboral, para poner el foco en el "desarrollo profesional de las mujeres, la ruptura del techo de cristal y en la conciliación como elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades".

El PIAL se estructura en cinco ejes estratégicos que abordan de forma integral los principales ámbitos de intervención en materia de igualdad en el ámbito laboral.

Además de algunos de los ya mencionados, también pretende que la contratación pública sea una herramienta para "impulsar condiciones laborales más justas e igualitarias", la integración de la perspectiva de género en la seguridad y la salud laboral, el refuerzo del empoderamiento económico, la participación y el liderazgo de las mujeres.

A estos se añade un sexto eje transversal destinado al seguimiento, la evaluación y el control del conjunto de las actuaciones, con el objetivo de "garantizar su eficacia, coherencia y mejora continua".

Al acto de firma también han asistido la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María Luz Moreno, el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Óscar Paz, y los representantes de CAEB Mavia Isern, de Pimeb Esther Díaz, de UGT María José Cordero y de CCOO Catalina Ginard.