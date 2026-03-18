El Govern formará 98 nuevos policías locales en una nueva convocatoria de la EBAP que se publicará esta semana

La directora general de Función Pública, María Violeta Rodríguez, (izquierda) durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) publicará esta misma semana una nueva convocatoria del proceso unificado para formar a 98 policías locales, en el que actualmente participan 14 municipios.

Así lo ha avanzado la directora general de Función Pública, María Violeta Rodríguez, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament.

De este modo, el Govern finalizará la legislatura con un total de 659 nuevos policías locales formados y puestos a disposición de los ayuntamientos, lo que "consolida" el modelo de procesos unificados impulsado por la EBAP al evidenciar la "confianza" de los ayuntamientos en este sistema "más ágil, coordinado y eficaz".

Actualmente, 334 policías locales ya patrullan las calles de los municipios de Baleares, fruto de las promociones 44ª, 45ª y 46ª. A estos se suman los 223 aspirantes que han superado el último proceso selectivo unificado y que actualmente se forman en el 47º curso de capacitación, iniciado el pasado mes de enero.

Con esta nueva promoción, la EBAP habrá capacitado y formado 561 policías locales en poco más de tres años. Esto supondrá que Mallorca contará con 419 agentes, Menorca con 57, Ibiza con 82 y Formentera con tres, lo que refuerza "de manera clara" las plantillas municipales.

La directora general ha puesto en valor el cambio de modelo impulsado durante esta legislatura, al destacar que se ha pasado de un sistema "desordenado y sin previsión" a un modelo "planificado, calendarizado y orientado a dar respuesta real a las necesidades de los ayuntamientos".

En este sentido, ha subrayado que, por primera vez, se ha conseguido que los nuevos agentes se incorporen "en el momento en que más se necesitan", especialmente antes de la temporada alta.

Además del incremento de efectivos, ha reivindicado que el Govern ha hecho una apuesta "clara por la calidad y la modernización de la formación".

El curso de capacitación, con 825 horas y una estructura de nueve módulos, combina contenidos jurídicos, operativos y prácticos para garantizar una preparación "integral" de los futuros agentes, adaptada a "las necesidades específicas de cada municipio".

En paralelo, la EBAP ha impulsado de forma decidida la formación continua, con un total de 81 cursos programados para el año 2026 en los ámbitos de policía local, seguridad y emergencias, y protección civil.

Esta oferta incorpora nuevas áreas estratégicas como la ciberdelincuencia, el uso de drones, la inteligencia artificial o el liderazgo y la gestión de equipos, para aumentar "la profesionalización de los cuerpos de seguridad y emergencias".

La directora general ha destacado también iniciativas "pioneras" como el curso de jefes de policía, que sitúa a Baleares como "referente en la formación de mandos".

Durante la comparecencia, se ha dado cuenta del desarrollo del VI proceso selectivo unificado de policía local, el más grande que se ha llevado a cabo hasta la fecha en Baleares, con 871 aspirantes admitidos. Rodríguez ha defendido que se trata de un proceso que se ha desarrollado "con todas las garantías y con control técnico en todas sus fases".

"Con este modelo, el Govern reafirma su compromiso con la seguridad pública, con más policías, mejor formados y disponibles cuando realmente se necesitan, con el objetivo de garantizar más presencia, más prevención y más tranquilidad para los ciudadanos de Baleares", ha alegado.