Govern y Formentera firman un convenio para ejecutar el proyecto de transformación del patio CEIP El Pilar, en la Mola

Firma de un convenio entre el conseller de Educación, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas - CAIB

FORMENTERA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, han firmado un convenio de colaboración para la financiación y la ejecución del proyecto de transformación del parque urbano y del patio del CEIP El Pilar, en la Mola, concebidos como refugio climático y espacio de convivencia.

Las obras tienen un presupuesto de 621.945 euros y serán financiadas por ambas instituciones, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Este proyecto se ejecutará en varias fases y afecta al ámbito exterior del recinto escolar. Las principales intervenciones se centran en dos grandes espacios, como la zona de bosque y el perímetro de la pista deportiva, y tienen como objetivo incrementar la presencia de vegetación mediante nuevas plantaciones, reducir la temperatura ambiental creando sombras naturales y áreas más frescas, así como reaprovechar y recoger el agua de las cubiertas, incorporando depósitos, balsas y fuentes que optimicen la gestión hídrica. También se habilitará una zona de gradería de piedra en seco, rampa y escaleras adaptadas.

Para llevar a cabo las obras, la Conselleria destinará un total de 396.445 euros, mientras que el Consell de Formentera aportará 225.498 euros.

Este nuevo convenio se suma al que la Conselleria ya firmó en octubre de 2024 con el Consell de Formentera mediante el cual se destinaban 738.100 euros a la mejora de la cubierta metálica del CEIP Sant Ferran y para el saneamiento del hormigón y la mejora de las pistas deportivas del CEIP Mestre Lluís Andreu, en Sant Francesc.

Por otra parte, el conseller también ha presentado el anteproyecto de ampliación del CEIP El Pilar, que consiste en la construcción de un nuevo volumen anexo con porche, integrado en la edificación existente, que permitirá ampliar la capacidad y funcionalidad del centro. Este nuevo espacio incorporará un comedor, un aula, un almacén y un baño accesible. En cuanto a las actuaciones en el exterior, el anteproyecto recoge el conjunto de intervenciones orientadas a mejorar la movilidad reordenando los accesos existentes.

El proyecto contempla una superficie de intervención de 116,45 metroa cuadrados de obra nueva correspondientes a la ampliación y el presupuesto previsto del contrato es de 416.550 euros. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Esta nueva fase supone un paso más en la modernización y adecuación del CEIP El Pilar, reafirmando el compromiso de la Conselleria con la mejora continua de las infraestructuras educativas y con la creación de entornos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades de los niños y de toda la comunidad escolar.

VISITA DE OBRAS

El conseller y el director territorial de Educación en Eivissa y Formentera, Juan Álvarez, han visitado las obras de ampliación del IES Marc Ferrer, una actuación que representa una inversión de 1,98 millones de euros. El proyecto incorpora ocho nuevos espacios docentes -seis aulas y dos talleres- que permitirán dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la isla a partir del próximo curso.

El nuevo volumen se sitúa en el ala este de la primera planta e incluye la instalación de una escalera y un ascensor adicionales, que reforzarán la accesibilidad y mejorarán la comunicación interna entre las diferentes áreas del centro. Esta intervención optimiza la distribución de los espacios y crea un entorno más funcional y adaptado.