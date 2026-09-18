El Govern y la Fundación 'la Caixa' colaboran en materia de acción social, educación, cultura e investigación. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, han firmado este viernes en Palma el acuerdo para la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educación, cultura e investigación.

En virtud del convenio, en 2026 la entidad destina un total de 20 millones de euros al desarrollo de programas y actividades, lo que supone un millón de euros más que el año anterior. Paralelamente, la entidad ha anunciado que prevé alcanzar los 21 millones de euros en 2027.