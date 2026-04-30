El Govern habilita la construcción de 200 viviendas en el ParcBit y abre la puerta a servicios como la restauración

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern ha aprobado la modificación puntual del plan especial de desarrollo del ParcBit que permitirá la construcción de alrededor de 200 viviendas de estilo 'coliving' y abre la puerta a la llegada de servicios como la restauración.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

La modificación puntual, ha explicado, permite adecuar la ordenación del ParcBit a las nuevas necesidades detectadas y ajustarla a la ampliación del metro. También ampliar los usos permitidos, que en la actualidad están "muy limitados" en las zonas de servicios.

Por ello, ha argumentado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, se permitirá la construcción de alrededor de 200 viviendas, que se ofrecerán en alquiler temporal para investigadores o trabajadores de las empresas instaladas en el parque tecnológico.

Estas promociones de viviendas, una de las cuales estará a cargo del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se levantarán en varias parcelas que están libres, algunas de las cuales fueron compradas a la Sareb. El resto no ha aclarado cómo se gestionarán y ha asegurado que no se descarta ninguna opción, como cederlas a promotoras privadas.

Costa ha reconocido que no estarán listas antes de que finalice esta legislatura, pero ha confiado en que puedan estarlo a lo largo de la siguiente.

"Y habrá alguna cosa más que no puedo anticipar y que anunciaremos el día que firmemos el convenio con el Ibavi", ha deslizado el conseller. "La idea del Govern es ofrecer facilidades para que haya vida en el ParcBit, para que las empresas tengan los servicios que necesitan y haya actividad no solo por la mañana, sino también por las tardes y los fines de semana", ha añadido.

ABRE LA PUERTA A SERVICIOS

Además, la modificación del plan de desarrollo abrirá la puerta a la instalación de determinados servicios, como la restauración, para dar oferta a las personas que trabajan y en unos años vivan allí.

En concreto, se prevé la construcción de un área de servicios en las inmediaciones de las viviendas que levantará el Ibavi, que estarán ubicadas en un solar que se encuentra en una de la esquinas del parque tecnológico.

En ningún caso, ha puntualizado a preguntas de los periodistas, se destinarán espacios para albergar oferta de ocio sino que estarán vinculadas a la operativa de las empresas.

"Las empresas ubicadas en un parque tecnológico necesitan servicios complementarios, como por ejemplo la restauración, y creemos que hay una carencia ahora. Vemos con buenos ojos que haya más actividades de servicios", ha resumido.

Además, la normativa vigente hasta ahora no permitía la implantación de ciertos tipos de industrias específicas de transformación de materias primas, distintas de la industria convencional, que ahora tendrán cabida.

Por otro lado, elimina la previsión de instalar una central de cogeneración de energía con el objeto de alejar el ParcBit de un modelo energético "altamente contaminante".

"El objetivo final es único y claro, devolver al parque tecnológico de Baleares allí de donde no tendría que haber salido nunca, ser una referencia en España y en Europa. Hasta que no consigamos ese objetivo no cejaremos en el intento.