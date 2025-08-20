Govern e IMAS firman un convenio de 11,5 millones para reforzar la atención a personas mayores dependientes en Mallorca

La consellera Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, durante la firma del convenio de colaboración - CAIB

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han firmado un convenio de colaboración de 11,5 millones que refuerza la financiación para garantizar la atención de 186 personas mayores de 55 años con reconocimiento de dependencia y la gestión de la central de reservas de la Red Pública de Atención a la Dependencia (XPAD) de Mallorca.

Según ha detallado este miércoles la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en nota de prensa, el acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye el coste de las plazas y la contratación de un trabajador social para coordinar la central de reservas.

Las plazas concertadas corresponden a:

- Centro de día Mente 2 (Palma) - 30 plazas

- Centro de día l'Hospici (Felanitx) - 10 plazas

- Residencia Llar dels Ancians (Palma) - 60 plazas

- Residencia Son Caulelles (Marratxí) - 70 plazas

- Residencia Miquel Mir (Inca) - 16 plazas nuevas a partir de abril de 2025, tras la reforma integral del centro

Los servicios incluidos abarcan desde alojamiento, manutención, higiene y atención médica hasta actividades de promoción de la autonomía y ocio adaptado, con el objetivo de "mejorar la calidad de vida y dar apoyo a las familias cuidadoras".

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha subrayado que este convenio "consolida la colaboración entre el Govern y el Consell de Mallorca" para garantizar así "una atención de claridad" a las personas más vulnerables, "optimizando los recursos públicos y priorizando la autonomía personal".

Por su parte, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que el acuerdo permite "garantizar plazas y una atención de calidad a las personas mayores en situación de dependencia", al mismo tiempo que refuerzan y hacen "más ágil el sistema público de atención".