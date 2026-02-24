El Govern imparte una formación para usar una plataforma con la que diseñar planes de protección de eventos

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, en la jornada formativa sobre la plataforma Sistra2 para el diseño de planes de autoprotección. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha organizado este martes una jornada técnica de formación para dar a conocer el desarrollo de la nueva plataforma Sistra2, que ofrece simplificación administrativa para tramitar diferentes expedientes, como pueden ser los planes de autoprotección de eventos.

La sesión ha tenido lugar en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y ha sido impartida por el jefe del Servicio de Planificación, Pedro Orfila, y técnicas de la Dirección General de Emergencias e Interior, según ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

El acto también ha contado con la presencia del director general de Emergencias, Pablo Gárriz, quien ha destacado las "ventajas" que ofrece la plataforma Sistra2.

"Es una muestra más del compromiso del Govern con la seguridad pública. A través de Sistra2 se facilita el trabajo al administrado que tiene que presentar los planes y se optimizan los esfuerzos, todo con el objetivo de garantizar y mejorar entre todos la seguridad pública", ha alegado.

La puesta en marcha de la plataforma Sistra2 es consecuencia de la apuesta del Govern por la simplificación administrativa. La herramienta Sistra2 está operativa desde el pasado 1 de enero. Tras comprobar que su funcionamiento fuese óptimo durante las primeras semanas de actividad, se ha trasladado a las diferentes administraciones y a los técnicos interesados, afectados e implicados toda la información y la formación necesarias para poder utilizarla con la máxima eficiencia.

Medio centenar de técnicos han asistido y participado en la jornada que, además de presencialmente, también se podía seguir de forma telemática.

Los planes de autoprotección corresponden a actividades de pública concurrencia, que pueden ser permanentes o temporales, y los encargados de presentarlos a la Dirección General de Emergencias e Interior son los titulares de las actividades.

En el caso de las temporales, muchos de estos promotores son directamente los ayuntamientos, por eso la sede escogida para las jornadas ha sido la Felib. Cuando se habla de actividades temporales que presentan los ayuntamientos se refiere, por ejemplo, a conciertos, fiestas populares o ferias.

En cambio, las actividades permanentes, suelen presentarlas principalmente entidades privadas. Son actividades que se llevan a cabo en una instalación determinada durante un plazo de tiempo prolongado.

"La seguridad pública es prioritaria para el Govern y, para garantizarla, considera necesario que los municipios de Baleares tengan planes de actuación y protección en caso de emergencia", ha resaltado.

Es por ello que la Dirección General de Emergencias e Interior impulsa el funcionamiento de la plataforma Sistra2, que permite mejorar la operatividad de la obligación que tienen los afectados de presentar dichos planes de autoprotección.

Años atrás la obligación de presentar los planes de autoprotección respondía a la necesidad de que los operadores económicos fueran conscientes y corresponsables de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes.

"Ahora, con la implantación de Sistra2 se da un gran paso adelante, porque, de esta manera, ya no solo se garantiza la seguridad de trabajadores y clientes, sino que mejora la capacidad operativa de respuesta ante un caso de emergencia", han remarcado.