El Govern implementa un nuevo sistema de megafonía en los buses TIB para personas con discapacidad visual

El Govern y la ONCE visitan uno de los buses que cuenta con el nuevo sistema, ya operativo en más del 50 por ciento de la flota

PALMA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha implementado un nuevo sistema de megafonía de los buses TIB para personas con discapacidad visual, que ya está operativo en más del 50 por ciento de la flota.

En una nota de prensa, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha informado que el Govern, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), ha empezado con la implantación de un nuevo sistema de megafonía en la flota de los autobuses del TIB, para mejorar la movilidad y el servicio para las personas con discapacidad visual y hacer un transporte público más accesible e inclusivo. El Govern ha informado de esta medida durante un acto con la ONCE este sábado, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

Más del 50 por ciento de los autobuses del TIB ya cuentan con esta megafonía embarcada, con altavoces dentro de los autobuses para dar los avisos de la siguiente parada, y está previsto que el nuevo sistema esté operativo en todos los vehículos de la flota a lo largo de este año para facilitar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual que utilizan la red TIB.

La nueva tecnología de megafonía permite el anuncio automático y en vivo de las paradas a través de altavoces instalados dentro del vehículo, facilitando la orientación de los usuarios con baja visión o ceguera en sus desplazamientos diarios. Los anuncios se transmiten de manera clara y a tiempo, garantizando que todos los viajeros, independientemente de su capacidad visual, puedan viajar con confianza y autonomía.

La directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, y la presidenta territorial de la ONCE en las Baleares, Alejandra Luque, han visitado este sábado uno de los buses que ya tiene este nuevo sistema, en un acto enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, junto con la gerente del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, y también del responsable de los servicios sociales de la ONCE, Jorge Díaz.

Tal como ha explicado la directora general de Movilidad, esta medida forma parte de un compromiso más amplio por parte del Govern y del Consorci de Transports de Mallorca para promover la accesibilidad y la inclusión social, y se enmarca también en la colaboración iniciada con la Fundación ONCE en materia de accesibilidad.

Además, el Govern continúa trabajando para la mejora de las infraestructuras del transporte público de Mallorca con el objetivo de garantizar la seguridad y un servicio de calidad a todos los usuarios, según ha destacado Del Valle.

Desde este verano se ha mejorado la ventilación de las dársenas de la estación Intermodal de Palma con la instalación de ventiladores industriales en la terminal de autobuses, ya se ha formalizado el contrato para la instalación de nuevas escaleras mecánicas de acceso a la estación, y se trabaja en otras mejoras como el cambio de las puertas de acceso principal a la estación, la mejora del pavimento podotáctil, la reforma de los baños públicos y la reforma de la oficina del servicio de información y de atención al usuario.