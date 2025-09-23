El Govern impulsa la contratación de una veintena de jóvenes cualificados a través del SOIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), ha impulsado la contratación en empresas del sector privado de 20 jóvenes, de entre 18 y 30 años, con titulación superior y que se encuentran en situación de paro.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, se trata del programa 'SOIB oportunidades de ocupación para personas jóvenes cualificadas en el sector privado 2025', que "confirma la eficacia de las políticas activas de ocupación para ofrecer salidas laborales estables y de calidad".

Los jóvenes -cinco con titulación universitaria, 11 con grado superior y cuatro con grado medio- tendrán un contrato indefinido a jornada completa, con el sueldo y las cotizaciones a la Seguridad Social financiadas íntegramente por el SOIB durante un año.

Los contratos se pueden formalizar hasta el 31 de octubre, de forma que las personas seleccionadas empezarán a trabajar este otoño. Este apoyo garantiza oportunidades profesionales reales para los jóvenes y contribuye a retener el talento formado en Baleares.

Los empresarios beneficiados con este programa son autónomos con más de dos años de antigüedad y entre 0 y 2 persones empleadas, un perfil de empresariado arraigado y consolidado que, gracias a esta convocatoria, puede crecer con la incorporación de personal cualificado. De este modo, el Govern da respuesta a una doble necesidad: la de ofrecer experiencias laborales de calidad a los jóvenes y la de reforzar el tejido productivo de la comunidad.

Con esta actuación, el SOIB manifiesta su apuesta para fomentar la ocupación indefinida juvenil, consolidar empresas pequeñas y garantizar un futuro laboral digno y estable.

Las ofertas de trabajo ya se han empezado a publicar en la web del SOIB y actualmente hay tres disponibles: una plaza de técnico jurídico en un despacho de abogados en Palma, una plaza de administrativo en una empresa de gestión inmobiliaria en Bunyola y una plaza para titulados en ingeniería informática en una empresa de programación y consultoría en Lloseta.

Además, próximamente se publicarán nuevas ofertas dirigidas a diferentes titulaciones siguientes como título de grado universitario o enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, o formación profesional de grado medio.