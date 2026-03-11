El Govern impulsa más de 13 millones de euros de inversión para modernizar la industria de Baleares

Trabajador en una fábrica de calzado de Menorca - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas del Govern destinada a promover la inversión para modernizar la actividad industrial ha impulsado más de 13 millones de euros de inversión empresarial.

Según ha destacado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa, esta línea de ayudas busca fomentar la modernización tecnológica, la digitalización y la mejora de la competitividad de las empresas industriales.

La convocatoria ha registrado una alta participación por parte del tejido empresarial, lo que, ha subrayado la Conselleria, pone de manifiesto el interés de las empresas por avanzar en la modernización de sus instalaciones, por incorporar nuevas tecnologías y mejorar su capacidad productiva.

En total se han presentado 396 proyectos, la mayoría de ellos de tres ámbitos de actividad. En primer lugar la industria de la madera, el corcho y la fabricación de muebles, con 62 expedientes, que concentran uno de los mayores volúmenes de inversión movilizada, superior a los 2,3 millones de euros.

Le sigue el sector de otras reparaciones y servicios técnicos especializados, que registra 61 expedientes tramitados y una inversión que supera el millón de euros.

En tercer lugar, se sitúa el sector de productos alimenticios y bebidas, con más de 50 proyectos de inversión y una inversión global que supera los dos millones de euros.

Las ayudas permiten subvencionar hasta el 50 por ciento de las inversiones destinadas a la adquisición de maquinaria, la mejora de los procesos productivos, la incorporación de soluciones digitales y el desarrollo de proyectos de innovación vinculados a la actividad industrial.